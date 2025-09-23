Adán Augusto desacredita denuncias de ‘Alito´ y lo acusa de distracción política

Adán Augusto López rechazó las denuncias en su contra y afirmó que el priista recurre a la distracción para evadir la crisis que enfrenta su partido

El pleito entre el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, escaló este martes con acusaciones directas de vínculos con el crimen organizado y respuestas que descalifican tales señalamientos como “mafufadas”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara alta rechazó categóricamente las acusaciones de Moreno, quien lo denunció ante la DEA y el FBI como parte del supuesto “Cártel de Macuspana”, encabezado —según dijo— por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros no hacemos caso de mafufadas, estamos enfocados en lo que realmente le importa al pueblo: las reformas que garanticen justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho”, respondió López Hernández, al subrayar que Morena no se distraerá con lo que calificó como intentos de la oposición por empañar el debate legislativo.

En conferencia de prensa, Moreno presentó el denominado “Cártel de Macuspana”, donde incluyó a exfuncionarios, gobernadores y familiares del exmandatario. Entre ellos mencionó a Alfonso Romo, Ignacio Ovalle, Mario Delgado y a los hijos del expresidente López Obrador, a quienes agrupó en categorías como “Narco Gobernadores”, “La Lavadora”, “Huachicol Fiscal” o “El Clan de Andy”.

El priista aseguró que existen denuncias formales ante agencias de Estados Unidos y exhibió lo que dijo son los acuses de recibo en la DEA y el FBI. “Después de meses de trabajo serio y responsable, hemos entregado datos e información a las agencias del gobierno estadounidense”, afirmó.

Entre sus acusaciones, señaló a Adán Augusto y a la entonces secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, de haber avalado los ascensos de los sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, a quienes vinculó con el huachicol fiscal. Moreno calificó estos hechos como parte de “el atraco más grande a la nación” y acusó a Morena de ser “el gran encubridor de criminales y terroristas”.

Ante ello, López Hernández insistió en que la bancada morenista no perderá el tiempo en confrontaciones y que su prioridad es avanzar en la agenda de reformas: “Quienes quieran enredar las cosas con ocurrencias están en su derecho; nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad legislativa”.

