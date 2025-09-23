‘Alito’ Moreno denuncia ante el FBI y la DEA a Adán Augusto por crimen organizado; Morena le responde

Alito Moreno denuncia ante el FBI y la DEA a Adán Agusto

Alejandro Moreno denunció con el FBI y la DEA a Adán Augusto, por presunta participación en huachicol fiscal, ante estas acusaciones el partido Morena lo calificó como mentiroso y típico priista.

Durante la tarde de este martes, “Alito” Moreno dio a conocer una denuncia impuesta ante el FBI y la DEA en contra de Adán Augusto, por presunta participación en el huachicol fiscal, contrabando y lavado de dinero.

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moren Cárdenas, publicó en redes sociales una denuncia que dirigida al el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ubicado en Washington, D.C.

Esta denuncia también está dirigida al Departamento del Tesoro, al Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) y a la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) del país vecino.

En esta denuncia, señala al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por presunta actividad criminal con impacto transfronterizo por el llamado huachicol fiscal.

De cuerdo con el documento, el exsecretario de gobernación está presuntamente vinculado con el robo de petróleo crudo, contrabando y lavado de dinero.

Le escribo para proporcionar información sobre posibles actividades criminales que involucran a ciudadanos mexicanos, con vínculos significativos con el gobierno mexicano, que parecen estar involucrados en una organización criminal y realizan varias actividades criminales Denuncia publicada por Alejandro Moreno



Denunciamos ante el FBI y la DEA, al Coordinador de los Senadores de MORENA, @adan_augusto, por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero. pic.twitter.com/zyCxmKe98S — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 23, 2025

Posteriormente, el senador del PRI comenzó a comparir diversas pulicaciones en las que señala también a otros Senadores de Morena por presuntos nexos con el grupo criminal “La Barredora”, y que los mexicanos están decepcionados ante la reacción del gobierno con el crimen organizado.

De acuerdo con las métricas publicadas por Alito Moreno, estas encuestas fueron realizadas de manera digital del 16 al 20 de septiembre a mil 600 personas por medio de plataformas digitales.

Asimismo, el dirigente del PRI compartió un organigrama titulado “El cartel de macuspana” en el que se coloca al expresidente Andres Manuel López Obrador como “encubridor de criminales y terroristas”.

En este organigrama podemos observar fotografías de distintos funcionarios y exfuncionarios, como Adán Augusto López y el presunto líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, quien se encuentra en prisión preventiva y podría ser sentenciado a más de 150 años en prisión.

Morena responde a las acusaciones de Alito Moreno ı Foto: Especial

Morena responde a Alito Moreno

Ante las múltiples publicaciones del senador, Alejandro Moreno, el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señaló de mentiroso al funcionario del PRI.

Apuntó que, tras no tener un proyecto, respaldo popular o autoridad moral, el senador de oposición tenía que recurrir a antigüas prácticas como “típico priísta que solo sabe hacer política con dinero”.

Morena sostuvo que las acusaciones y el organigrama de Alito Moreno únicamente son calumnias, y terminó diciendo que el dirigente del PRI “representa lo peor de los políticos de siempre, de pena ajena”.

A falta de proyecto, respaldo popular y autoridad moral, a Alito Moreno sólo le queda mentir, mentir y mentir...



Es un típico priísta que solo sabe hacer política con dinero, transas y tráfico de influencias, que siempre recurrirá a la máxima de que la calumnia cuando no mancha… https://t.co/PQ9SqM6BPa — Morena (@PartidoMorenaMx) September 23, 2025

Ante la descalificación de estas acusaciones también se unió la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, quien reiteró que solamente se trata de mentiras que intenta propagar el PRI, pues son incapaces de “reconocer la realidad”