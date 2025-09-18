CSP insta a FGR a llegar a fondo en huachicol fiscal

La Presidenta, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina del 17 de septiembre de 2025





Luego de que el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, reconoció que para la dependencia fue duro aceptar y que hubiera sido imperdonable callar los actos que permitieron operar una red de huachicol fiscal en las aduanas, la Presidenta Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación de investigar y llegar a fondo sobre quiénes estuvieron involucrados, incluso si se trata de miembros de las Fuerzas Armadas.

La mandataria aseguró que la fiscalía también debe determinar cuántas empresas participaron en la red de contrabando de combustible y poder establecer cuándo fue que comenzaron estas prácticas criminales, pues admitió que no se sabe en qué año iniciaron.

“Esto sucedió en marzo. ¿Qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el Presidente López Obrador es un hombre íntegro, y eso lo sabe el pueblo de México”, afirmó.

8 puertos estaban en control de huachicoleros, según la FGR

Además, también respondió a los señalamientos que buscan vincular al expresidente López Obrador y a sus hijos con este caso: “Ahora, han dicho mucho de ‘que si el Presidente López Obrador’, ‘que si sus hijos’, bueno, hasta a sus hijos ahora otra vez los quieren meter”.

“Y que toda esta crítica que están haciendo y demás se cae por su propio peso, pero que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y llegar a fondo de quiénes más estuvieron involucrados; cuántas empresas estuvieron involucradas, porque ya no están llegando buques, evidentemente, con combustible ilícito”, agregó.

Sheinbaum Pardo también respaldó al almirante Morales, al describirlo como una persona con integridad y al subrayar que las detenciones conseguidas hasta ahora derivan de investigaciones que inició la misma dependencia.

“En este caso de la Marina, yo creo que, primero el Almirante es un hombre muy íntegro, valiente e íntegro, yo lo describiría de esa manera; también el General secretario es un hombre íntegro, valiente. Los dos muy patriotas. Así son las Fuerzas Armadas en México”, finalizó.