Morena divide posturas en Senado sobre reforma al amparo

La ruta de la reforma al juicio de amparo abrió una discrepancia entre los propios senadores de Morena. Mientras que el coordinador parlamentario, Adán Augusto López Hernández, adelantó que no habrá discusión externa ni parlamento abierto y que la iniciativa se votará en el pleno la próxima semana, otros legisladores de su bancada apuestan por un espacio de análisis con expertos antes de llevarla a dictamen.

López Hernández, en entrevista aseguró: “El martes debe discutirse en comisiones unidas, y si todo marcha bien debemos estarla discutiendo al día siguiente en el pleno. No va a haber ni conversatorios, ni parlamento abierto”.

No obstante, parte de sus correligionarios, hasta la mañana de este martes tenían la noción de que se llevarían a cabo conversatorios con expertos de cara la aprobación de esta ley.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera del Senado, dio a conocer que se realizará un conversatorio para analizar la iniciativa. El objetivo, dijo el senador de Morena, es “ofrecer un debate profundo y garantizar beneficios para la ciudadanía”.

“Bueno, va a ser un conversatorio con la profundidad que se requiere a este momento. Ya lo que podemos decir para tranquilidad a los ciudadanos que la modernización que se está planteando el juicio de Amparo va a ser para beneficio de todos y de todas, pero las inquietudes, las dudas inclusive las posibles correcciones que pudiera tener la iniciativa serán parte de lo que este conversatorio determine”, señaló.

En entrevista, Huerta explicó que el conversatorio permitirá abordar dudas, inquietudes e incluso posibles correcciones a la iniciativa, asegurando la participación de los senadores.

Sobre la fecha del encuentro, el senador indicó que se definirá por los presidentes de las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda, y que será anunciada posiblemente este miércoles.

Refirió que el conversatorio “será muy pronto porque esta reforma es necesaria dentro de las transformaciones que hemos impulsado en el Poder Judicial”, agregó.

Huerta destacó que la reforma busca actualizar el juicio de Amparo no solo en su digitalización, sino también en sus contenidos, para evitar abusos que anteriormente permitían que el 80 por ciento de los casos revisados por la Suprema Corte estuvieran relacionados con temas fiscales o administrativos, incluyendo la evasión fiscal o la liberación de integrantes de la delincuencia organizada.

En cuanto a los participantes, el senador precisó que asistirán representantes de universidades, institutos de investigación, barras de abogados y otros interesados que puedan aportar reflexiones valiosas sobre la ley.

“Ya se tienen algunos planteamientos precisos, pero en el conversatorio se verán las precisiones que se hagan”, señaló.

Respecto a si la decisión del conversatorio fue tomada por las comisiones, Huerta aclaró que se trata de un primer debate iniciado en la Comisión de Justicia, y que no será un parlamento abierto.

“Lo que se busca es resolver los temas a través de este conversatorio y evitar la percepción de que en el Senado hacemos ‘fast track’ o no revisamos las leyes. La verdad es que sí se revisa y sí se escucha”, concluyó.

