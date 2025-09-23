Citar a Adán, decisión de FGR: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró ayer que es la Fiscalía General de la República a la que le corresponderá determinar si Adán Augusto López, líder de la bancada de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, debe rendir declaración sobre los presuntos vínculos de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, con el grupo criminal La Barredora, pero que “lo relevante es que está detenido y que tiene que haber un juicio”.

Recordó que el propio senador ha dicho que, si lo llaman, puede declarar, porque no tiene ningún problema, y que entonces es una decisión de la Fiscalía, cuyo titular, Alejandro Gertz Manero, por cierto, no ha informado lo que motivó el cambio de ruta en pleno vuelo del avión de esa dependencia en el que Bermúdez fue trasladado desde Asunción, la capital de Paraguay, la tarde del jueves pasado, que iba a hacer escala en Cozumel y lo hizo en Tapachula, donde el detenido y la tripulación permanecieron hasta la mañana del viernes pasado y llegaron a Toluca en la noche y fue trasladado al penal del Altiplano.

DE ESTO y DE AQUELLO…

Un día después de haber desaparecido tras salir de un gimnasio en Polanco, el martes 16 de este mes, el cantante Byron Sánchez y el DJ Jorge Luis Herrera, colombianos ambos, fueron ejecutados, desmembrados y localizados al día siguiente a un costado de la carretera federal México-Cuautla, en los límites de Cocotitlán y Chalco.

Eso fue informado hasta ayer por personal de la Fiscalía del Estado de México, justo al día siguiente que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le solicitó a su homóloga, Claudia Sheinbaum, su ayuda para localizarlos, en un mensaje en el que la llama “mi amiga y compañera de lucha desde el M-19”, la guerrilla que comandara, en la que ubica la desaparición “en Sonora, después de un concierto”.

Lo que habrá que aclarar es por qué Petro mencionaba a Sonora, cuando los dos jóvenes desaparecieron en Polanco, en la Ciudad de México, y no en aquel estado, cuyas autoridades negaron tener reporte alguna de esas desapariciones y, también, su intención de referirse a la Presidenta en los términos en que lo hizo.

Mera casualidad, que ahora que se vuelve a hablar de revocación de mandato, el Órgano Interno de Control del INE abrió un procedimiento de responsabilidades contra seis consejeros electorales que el 17 diciembre de ¡2021!, frenaron la consulta en el caso del exmandatario López Obrador —misma que se reanudó el 30 de ese mismo mes—, dos de los cuales, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, concluyeron sus funciones.