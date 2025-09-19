...Y chocan por parlamento para reforma sobre amparo





Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, confirmó que la discusión de la reforma a la Ley de Amparo no se realizará mediante un parlamento abierto; mientras que Javier Corral, su compañero de bancada, insistió en que es necesario un ejercicio de esta índole.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que la iniciativa será analizada primero en comisiones y luego llevada al pleno para su discusión y votación.

“No, no va a haber parlamento abierto, porque lo más importante es que se analice y se vote ya las reformas a la Ley de Amparo, no podemos estar dejando que nos coman los tiempos. El juicio de amparo es uno de los símbolos en este país. Creo yo que la iniciativa está perfectamente condensada, adaptada a los nuevos tiempos del sistema judicial”, declaró.

El Tip: PAN y PRI rechazaron la propuesta, al considerar que es autoritaria, por lo que no participarán en un parlamento abierto.

Adelantó que la iniciativa podría ser discutida en comisiones la próxima semana y que podría aprobarse entre la última semana de septiembre y la primera de octubre. Sobre posibles modificaciones, señaló que primero se revisará dentro de Morena y, luego, los demás partidos podrán presentar sus propuestas.

En contraparte, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, insistió, ante el calado de la reforma, que ésta “tenga el mecanismo de debate y que tenga de donde abrevarse con persona expertas en el proceso de dictaminación, y afirmó que de “ser necesario”, platicará con la Presidencia de la República y la Consejería Jurídica para este tema e impulsar el parlamento abierto.

De izq. a der.: Adán Augusto López, Javier Corral e Ignacio Mier, el miércoles. Foto›Cuartoscuro

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que con la reforma que propuso a la Ley de Amparo se mantendrá el resguardo al derecho de la ciudadanía frente a actos de una autoridad; sin embargo, lo que se buscará es que ya no haya abusos de amparos contra resoluciones judiciales.

“En México, incluso aunque la Corte haga una resolución, puede haber amparo frente a la ejecución de la resolución. Eso prácticamente en ningún país (ocurre)”, dijo; y comentó que esta permisión es la que ha impactado en la impartición de justicia, al extender los plazos en los que se toman determinaciones.