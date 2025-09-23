Senado citará a titular de Marina para dialogar sobre huachicol fiscal y pendientes legislativos

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar (der.), será llamado a dialogar al Senado, informó el legislador Carlos Lomelí (der.).

La Comisión de Marina del Senado de la República llamará en próximos días a una reunión de trabajo al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, para abordar pendientes legislativos y temas relacionados con el combate al robo de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.

Así lo anunció Carlos Lomelí, senador de Morena y presidente de la Comisión, quien aseguró que, más que una comparecencia, se busca que Morales Ángeles participe en un diálogo constructivo con legisladores.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina, durante el desfile cívico militar del 16 de septiembre. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, la convocatoria ocurre en medio de la polémica por la red criminal de huachicol que involucra a mandos navales de aduanas en el país.

Yo les pido a todos ustedes y a los ciudadanos de México que tengan la tranquilidad que esto se va a esclarecer y que tengan confianza en las instituciones que están dentro de este proceso de esclarecer el tema de lo que han llamado huachicol fiscal, pero que realmente es robo de hidrocarburo Carlos Lomelí, senador morenista



En el mismo sentido, Lomelí Bolaños aseguró que habrá “cero impunidad” por la investigación sobre huachicol fiscal, y remarcó que será este martes cuando se reúna con el subsecretario de Marina para trazar la fecha para el encuentro con el almirante.

Omar García Harfuch (izq.) y Raymundo Pedro Morales Ángeles (der.) en Palacio Nacional. ı Foto: Cuartoscuro

Queremos facilitar desde el Legislativo las tareas de esta importante dependencia. Habrá transparencia, no habrá impunidad y se esclarecerá todo lo relacionado con el huachicol fiscal Carlos Lomelí, senador morenista



Lomelí destacó la valentía del titular de la Secretaría de Marina en su discurso del 16 de septiembre pasado sobre transparencia y corrupción y aseguró que, con éste, la institución mantiene su prestigio e integridad.

La ruta que se está siguiendo es transparentar todo y garantizar que no haya complicidad con nadie Carlos Lomelí, senador morenista



El presidente de la Comisión adelantó que, tras este encuentro inicial, la Comisión convocará a sesión para revisar el rezago legislativo y apoyar de manera efectiva las funciones de la Marina en el país y en los mares.

Finalmente, Lomelí reiteró que este diálogo permitirá legislar para fortalecer la justicia y los derechos de los ciudadanos, así como facilitar el trabajo de la Marina en las tareas estratégicas de seguridad y combate al robo de hidrocarburos.

