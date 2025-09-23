Sheinbaum niega entrar a debate tras reclamo de Petro por muerte de colombianos en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no entrará a debate con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, ante las declaraciones y reclamos por la muerte de dos músicos de su país en México, lo cual descartó que se convierta en un tema que afectará la relación entre ambas naciones.

“No voy a entrar en debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y por supuesto la relación diplomática que tiene que haber con Colombia”, dijo.

Los músicos colombianos reportados como desaparecidos en México desde el fin de semana, Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, fueron localizados sin vida en el Estado de México, hecho que fue atribuido por el mandatario colombiano a una “política antidrogas que no es antinarcotraficante”.

Sheinbaum Pardo calificó el hecho como episodio lamentable, ante el cual ya se realizan las investigaciones necesarias y señaló que será el Gabinete de Seguridad el que proporcione más información al respecto, como aclarar si la muerte de los jóvenes se vincula con una narcomanta hallada.

“De inmediato la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, se hizo todas las alertas tiempo después. Lamentablemente se encontraron los cuerpos y es la Fiscalía y el propio gabinete de seguridad quién puede dar más información y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la cancillería”, dijo.

- “¿Afecta la relación?”, se le preguntó.

- “No tiene por qué…”, respondió.

Respecto a las declaraciones anteriores de Petro, en las que insistió en vincular a la mandataria como miembro del M19, un agrupamiento guerrillero de Colombia, la mandataria subrayó que jamás ha formado parte de éste.

