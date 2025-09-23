Tlaxcala estrena 1.er paradero inteligente

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la inauguración del primer paradero inteligente en la Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) II de Huamantla, espacio que representa un modelo único en México, al combinar innovación tecnológica, sustentabilidad y seguridad en beneficio los trabajadores, patrocinado por la iniciativa privada.

“Cuando visité esta ciudad industrial, platicando con las y los trabajadores, escuché de primera voz estas necesidades; la gente necesita un mejor lugar para poder esperar su transporte. Por eso hoy pusimos en marcha el primer paradero inteligente en Huamantla”, dijo.

El Dato: Con este proyecto, Tlaxcala se posiciona como el primer estado en poner en marcha un paradero inteligente de diseño propio, marcando un precedente en infraestructura urbana.

Cuéllar Cisneros adelantó que se prevé seguir reproduciendo este tipo de paraderos en el estado y espera que más empresas se sumen a este proyecto.

“Hoy podemos decir que alcanzamos un máximo histórico en empleo formal con más de 118 mil plazas laborales y la tasa de desocupación más baja desde 2005. Entre 2021 y 2025, más de 14 mil tlaxcaltecas dejaron la pobreza laboral, gracias a mejores empleos y salarios”, comentó, al destacar los avances que su administración ha logrado en materia de empleo y competitividad.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón, subrayó la importancia del proyecto y la suma de voluntades que lo hicieron posible, pues aseguró que es el primer paradero de su tipo en el país.

“Este es un ejemplo de que el trabajo en equipo es la clave del éxito. Sigamos luchando y presumiendo lo que se hace en Tlaxcala, porque el estado más chico tiene la gente más grande”, dijo.

En representación del sector privado, el director general de Trefilados Inoxidables de México, Sergio Ramos Vázquez, resaltó que el paradero es un desarrollo 100 por ciento tlaxcalteca y autónomo en energía, gracias a celdas solares, además de que cuenta con baterías de litio.