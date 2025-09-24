Adán descarta que narco haya financiado comicios

Los senadores Adán Augusto e Ignacio Mier, en el Senado el 23 de septiembre.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, aseguró que las elecciones en Tabasco han transcurrido históricamente en un ambiente de tranquilidad, sin intervención del crimen organizado ni financiamiento proveniente del narcotráfico.

En entrevista, el legislador respondió a los señalamientos que lo vinculan con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo La Barredora. López Hernández rechazó cualquier relación y enfatizó: “Nunca ha habido dinero del narco en las elecciones de Tabasco”.

Destacó que, incluso en los procesos electorales que fueron anulados en la entidad, las causas no tuvieron que ver con violencia ni con la intromisión de grupos criminales, sino con otros factores que no afectaron la seguridad de los votantes.

El Tip: Adán Augusto López sostuvo que él mismo solicitó que se investigue a fondo el caso de Bermúdez y su “disposición plena”.

“Siempre, hasta la última jornada electoral, las elecciones en Tabasco se desarrollan en un marco de tranquilidad y de muchísima participación ciudadana. Nunca ha sucedido otra cosa y esperemos que nunca suceda”, expresó.

El senador también subrayó que su respaldo político proviene de “millones de mexicanos que somos parte de este movimiento”, en referencia a la Cuarta Transformación fundada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien dijo no haber hablado sobre el tema de Bermúdez Requena.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de colaborar con la Fiscalía en las investigaciones, López Hernández señaló que está dispuesto a hacerlo, pero solo en caso de ser requerido formalmente: “Voy a esperar que la Fiscalía, si ellos lo consideran necesario, me citen a declarar”.

Además, advirtió que las filtraciones periodísticas sobre el caso contienen inconsistencias en fechas y datos. “Usted y yo sabemos que el expediente existe (...) y se lo digo con todo respeto, es una falta que uno difunda el contenido de un expediente, aunque lo tuviera. Nadie conoce el contenido, más que los fiscales”, advirtió López Hernández.

En otro tema, el legislador se refirió a la reforma a la Ley de Amparo, insistiendo en que la iniciativa no busca limitar derechos de los ciudadanos. Informó que el Senado convocará a audiencias públicas los próximos viernes y lunes, con la participación de académicos y colegios de abogados, antes de que las comisiones dictaminen la propuesta y se definan posibles ajustes.

MSL