Fernández Noroña reconoce que robo a casa en Tepoztlán no es la de su propiedad

El senador Gerardo Fernández Noroña reconoció el mediodía de este miércoles que el robo denunciado en la víspera no ocurrió en su vivienda, sino en el inmueble aledaño en Tepoztlán, Morelos, donde reside la dueña del terreno.

Gerardo Fernández Noroña describió el espacio afectado como “una especie de torrecita” construida por la propietaria, en la cual los responsables sustrajeron cuatro chamarras, alimentos y una computadora portátil que, aseguró, no contenía información de utilidad.

De acuerdo con el testimonio de Gerardo Fernández Noroña, los asaltantes ingresaron por una ventana y, antes de retirarse, cortaron el servicio de internet, lo que impidió que la cámara de seguridad grabara lo ocurrido.

La dueña del inmueble descubrió el desorden alrededor de las 22:30 horas, cuando bajó a la cocina, pero no se encontró con los intrusos.

“Celebro que la dueña no haya visto a los asaltantes, la verdad. Repudio todo el manejo que han hecho sobre el tema porque genera un clima adverso. Yo creo que sí es un asunto político”, declaró Gerardo Fernández Noroña a medios.

Gerardo Fernández Noroña precisó que la denuncia será presentada por la dueña ante la Fiscalía de Morelos, y descartó solicitar medidas de seguridad adicionales, pese a que en el pasado se le otorgó protección de la Guardia Nacional tras un diferendo con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Aclaró que su casa nunca ha estado bajo resguardo de la corporación.

Gerardo Fernández Noroña vinculó el robo con las críticas que ha recibido recientemente y con la intención de amedrentar tanto a su pareja como a la dueña del inmueble, quienes residen de manera permanente en el lugar.

“Saben perfectamente que ahí viven dos mujeres solas (…) Yo creo que también quieren intimidar a la dueña (…) “Yo sí considero que tiene que ver con toda la ofensiva que ha habido en mi contra estas últimas semanas”, señaló Gerardo Fernández Noroña.

Gerardo Fernández Noroña adelantó que reforzará las medidas de seguridad con cámaras que funcionen aún sin conexión a internet, pero aseguró que no vive con miedo: “Estoy indignado porque es un acto cobarde, pero no tengo nada de temor”, afirmó.

Gerardo Fernández Noroña reiteró que la compra de su propiedad está registrada en su declaración patrimonial y negó que exista alguna irregularidad. “Soy de los senadores que transparenta todo su patrimonio, siempre lo he hecho. No tengo nada que ocultar”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR