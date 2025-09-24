Hay en México más de 4 mil extranjeros desaparecidos

En México, más de cuatro mil personas de nacionalidad extranjera permanecen desaparecidas, fenómeno del que se observa un crecimiento considerable a partir del 2020.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), existen reportes de desaparición de cuatro mil 109 extranjeros hasta el 23 de septiembre, de los cuales dos mil 894 son hombres y mil 176, mujeres; de los 39 restantes, se tienen clasificados como no determinados.

EL Dato: Colectivos de familiares de desaparecidos pusieron en duda la capacidad operativa y el rigor científico de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Aunque la tendencia en este fenómeno ha sido creciente desde el 2005, fue en el 2020 cuando se observó un incremento desbordante, al pasar de 191 desaparecidos a 457 en el año siguiente, y a 698 en el 2022, que hasta ahora permanece como el año con más reportes.

A partir de allí, las cifras han ido de arriba hacia abajo, pero sin distanciarse mucho entre sí, pues en el 2023 hubo 509; en 2024, 639, y en lo que va de este año ya suman 249.

Por grupo etario, el que concentra la mayor parte de casos lo representan jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, de los que 455 son hombres, 215, mujeres, y en dos no se especifica. De allí, el siguiente grupo más afectado es el de 25 a 29 años, con 576 en total.

Los estadounidenses son la nacionalidad de la que más personas extranjeras están desaparecidas en México. A la fecha, hay 762 reportes; le siguen hondureños, con 694; guatemaltecos, con 581, y colombianos, con 466.

Territorialmente, el norte, particularmente la zona fronteriza con Estados Unidos, es la que concentra las desapariciones en estados como Tamaulipas, donde se tiene el registro de 453 extranjeros cuyo paradero se desconoce.

También están Nuevo León, con 316; Baja California, con 308; Coahuila, con 256 reportes; Chihuahua, con 208, y Sonora, con 189. Sin embargo, es la capital, la Ciudad de México, donde más registros hay a nivel nacional: 465 en total.

El sur no queda fuera del registro, ya que en estados como Chiapas hay hasta 303 reportes de extranjeros no localizados; otros altos indicadores se observan en Quintana Roo, con 159.

En lo que va de septiembre, las autoridades tienen reporte de 20 extranjeros con paradero desconocido, de los que 16 son hombres y cuatro son mujeres. Entre las desapariciones también hay casos de migrantes indocumentados.

De acuerdo con el reporte de la Organización Internacional para las Migraciones, en el continente americano hay 11 mil 297 migrantes desaparecidos en esta región, pero es en México y la zona fronteriza con Estados Unidos el punto en donde se concentra 58.2 por ciento de los reportes, con seis mil 580.

El caso más reciente de desaparición que sacudió a nivel incluso internacional fue el de los músicos originarios de Colombia Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, por quienes incluso su presidente, Gustavo Petro, realizó una solicitud pública a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para hallarlos.

Ambos fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre en la Ciudad de México, en donde se les vio por última vez dentro de un gimnasio del que salieron para luego abordar un taxi por aplicación que los llevó al Estado de México, donde sus cuerpos sin vida fueron hallados en el municipio de Cocotitlán.

Aunque los cadáveres fueron localizados un día después, el 17 de septiembre, fue seis días después de su desaparición, el 22, cuando las autoridades encontraron coincidencias como los tatuajes y demás rasgos, que llevaron a identificarlos.

Junto a sus cuerpos se encontró una manta en la que se leyó un mensaje atribuido al crimen organizado.

De acuerdo con los últimos reportes de las indagatorias, Luis Herrera envió mensajes a una persona cercana a él, aparentemente su pareja, para hacerle saber que se reuniría con alguien más, a quien se refirió como “comandante”, por motivos de “negocio”, y que se sentía desconfiado.

A este caso se suma la desaparición de Tayron Paredes Gamboa, un joven de 27 años de edad, originario de Venezuela y que fue reportado como desaparecido en el Estado de México desde el viernes 19 de septiembre. De acuerdo con los informes, lo último que se supo de él es que se encontraba trabajando como repartidor a domicilio y se había dirigido hacia el municipio de Huehuetoca. Hasta ahora, sólo hay una ficha de búsqueda y la exigencia de su familia para que sea localizado.

“EL PAÍS NO ES SEGURO PARA TURISTAS”

Por Claudia Arellano

El PAN calificó como una “vacilada” de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, su dicho de que México sea un país seguro para los turistas internacionales.

“No puede haber brazos abiertos para recibir a todo el mundo cuando los abrazos y no balazos de la 4T están a la orden del día para los delincuentes. Hay violencia terrorista en México porque el Gobierno de Morena no tiene y no sabe cómo hacer frente a la crisis de inseguridad”, dijo el vocero de los diputados federales del PAN, Federico Döring.

La secretaria de Turismo aseguró a la agencia de noticias EFE que México tiene “los brazos abiertos para recibir a todo el mundo” y, pese a la alerta de viaje emitida recientemente por el Gobierno de Estados Unidos, añadió que “no existe inseguridad para los turistas”.

“Un turista que va a México está cuidado, está amado, y por eso el incremento de los turistas extranjeros en nuestro país. No estamos alarmados, no es una alerta nueva. Son alertas que llevan mucho tiempo además. No existe inseguridad para los turistas”, dijo.

CSP rechaza entrar en controversia con Petro

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no entrará en controversia con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, ante las declaraciones y reclamos por la muerte de dos músicos de su país en México, lo cual descartó que se convierta en un tema que afectará la relación entre ambas naciones.

“No, no voy a entrar a debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo. Y, por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia”, dijo.

EL Dato: El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su red social que la política de guerra contra las drogas del Gobierno de EU es responsable del crimen.

Los músicos colombianos reportados como desaparecidos en México desde el fin de semana, Byron Sánchez, alias B-King, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, fueron localizados sin vida en el Estado de México, hecho que fue atribuido por el mandatario colombiano a una “política antidrogas que no es antinarcotraficante”.

Sheinbaum calificó el hecho como un episodio lamentable y afirmó que se realizan las investigaciones necesarias, así que será el Gabinete de Seguridad el que proporcione más información, como aclarar si la muerte de los jóvenes se vincula con una narcomanta hallada.

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum sobre los artistas colombianos hallados sin vida: el Gabinete de Seguridad dará más información y hay contacto con el Gobierno de Colombia 🇲🇽🤝🇨🇴.



“De inmediato la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, se hizo todas las alertas tiempo después. Lamentablemente se encontraron los cuerpos y es la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad quién puede dar más información y se está en contacto con el Gobierno de Colombia a través de la cancillería”, dijo.

Respecto a las declaraciones de Petro, en las que insistió en vincular a la mandataria mexicana como miembro del M19, un agrupamiento guerrillero de Colombia, la Presidenta subrayó que jamás ha formado parte de éste.

Fue hasta este 22 de septiembre que las familias de ambos jóvenes se trasladaron hasta la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla para reconocer los cuerpos.

Antes de que las autoridades capitalinas corroboraran formalmente la localización de los músicos, el presidente de Colombia confirmó el hallazgo y atribuyó el presunto crimen a una política que combate las drogas, pero no a los grupos criminales del narcotráfico.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos… Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió en sus redes sociales.

En medio de esto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó al Gabinete de Seguridad trabajar en conjunto con las autoridades del Estado de México para esclarecer la muerte de los músicos.

El lunes, el Gabinete indicó que la mandataria giró la instrucción con el fin de que las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), se coordinen con la FGJEM y la FGJCDMX, para investigar los lugares donde se vio a ambos músicos por última vez y con ello avanzar en las investigaciones del hallazgo.

LMCT

Caso Amelí: “ONU sí va a hacer su trabajo y no va a detenerse”

Por Ivan Ortiz y Fernanda Rangel

Ricardo García, padre de Ana Amelí García Gámez, desaparecida el 12 de julio pasado en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, afirmó que ya no confía en las autoridades mexicanas, pero sí en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que urgió a México a atender de manera urgente para hallar a la joven.

El familiar de la víctima mencionó a La Razón que tiene confianza en el Comité de Desaparición de Personas, que emitió la acción urgente 2133/2025 tras la “solicitud de acción urgente presentada el 15 de septiembre de 2025”.

El Dato: La familia de Ana Amelí advirtió que el Ajusco, en Tlalpan, es una “corredor conocido de desapariciones” y está a una hora del Estadio Banorte, que recibe el Mundial de 2026.

“Sí tengo expectativas es de la ONU y de la comunidad internacional de los gobiernos de otros países de los juzgados internacionales para que lleven a juicio a las autoridades mexicanas por toda esta crisis humanitaria que hay de más de 100 mil desaparecidos.

“Realmente el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno federal no me dan confianza, pero el comité de desapariciones forzadas de las Naciones Unidas sí va a hacer su trabajo, eso me queda claro y no va a detenerse hasta concluir a donde tenga que llegar”, dijo.

Ana Amelí, de 20 años de edad, desapareció el 12 de junio de 2025 mientras realizaba una caminata de senderismo en el Pico del Águila, en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, al sur de la Ciudad de México.

Los amigos con quienes subiría la montaña no llegaron, así que la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México escaló sola. A mitad del camino, la estudiante se tomó una foto en el punto “Cruz del Marqués”. En ese sitio fue la última vez que se le vio.

A más tardar, el 6 de octubre de 2025 el Gobierno de México tiene que cumplir una serie de cinco medidas emitidas por el Comité de la ONU para la búsqueda y localización de la joven de 20 años.

Entre las exigencias destaca investigar la participación de agentes estatales posiblemente involucrados en la desaparición y analizar el contexto criminal de la zona del Ajusco, donde, históricamente, se han reportado la desaparición de personas.

Asimismo, otras medidas son establecer una estrategia integral para la búsqueda de Ana Amelí y recopilar evidencias forenses, así como entrevistar a testigos, como las dos últimas personas que vieron a la joven.

La ONU también exige la participación de los familiares en el caso. La misma familia ha exigido que el caso pase al fuero federal, mediante la intervención del secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El equipo del secretario se reunió el 10 de septiembre con la familia García Gámez y se comprometió a revisar el expediente y evaluar la posibilidad de tomarlo en sus manos; sin embargo, esto no ha ocurrido, acusaron los padres.

“Estamos por cumplir 80 días de la desaparición de mi hija y no tenemos nada. No hay ningún detenido, no hay sospechosos y no hay líneas claras.

“Solicitamos su apoyo (a la autoridad federal), ya que las capacidades de la fiscalía capitalina están rebasadas. Pero nos han dado cita para el seguimiento de la investigación o para ver que van a hacer.

“Han estado todos muy callados. Hasta la Fiscalía General de Justicia de la ciudad y la Comisión de Búsqueda”, mencionó en entrevista Vanessa Gámez, madre de la estudiante de francés.

La familia de Ana Amelí además denunció que estas autoridades capitalinas no han logrado avances en su localización, en particular con relación a la hipótesis de la presunta participación de un grupo criminal en la desaparición.

“Creemos que mi hija puede estar en manos del crimen. En la Fiscalía de la ciudad comentan que realmente no hay grupos delictivos en la zona; pero que siguen investigando”, dijo Vanessa Gámez.

“Hemos insistido nosotros desde el primer día en la línea de investigación del grupo criminal y es donde menos resultados tienen. Nos dicen: ‘No tenemos información, no encontramos nada, no hay una hipótesis’, pero es su obligación tenerla”, agregó Ricardo García.

Ayer, este diario consultó a la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, sobre la respuesta del Gobierno capitalino a la exigencia internacional de localizar a Ana Amelí, pero afirmó que, hasta ese momento, no tenían ninguna comunicación de la ONU.

La funcionaria informó además que la investigación del caso sigue y ha sido “muy exhaustiva”.

“Se han revisado más de 300 horas de videograbación, decenas de entrevistas y hecho una labor histórica de búsqueda. Desafortunadamente, todavía no tenemos información sobre su paradero y no hemos logrado su localización”, comentó.

Por último, Vanessa Gámez y Ricardo García enfatizaron que el caso de su hija, ahora internacional, es una advertencia para otros países, frente a la Copa Mundial de Fútbol que se celebrará en la Ciudad de México en 2026.

“La historia de Ana Amelí García Gámez no puede quedar en el olvido. La sociedad mexicana merece conocer la verdad. Los futuros visitantes del Mundial merecen estar informados”, aseguraron en un comunicado.