Medicinas: exhiben en Mañanera a empresas que incumplen entrega

Por incumplir con la entrega de más de 43 millones de piezas de medicamentos, entre ellos oncológicos, necesarios para garantizar el abasto a nivel nacional, el Gobierno federal exhibió a más de una treintena de empresas a las que les advirtió que, si no cumplen este mes, serán sancionadas e incluso denunciadas en caso de encontrar que el retraso sea premeditado.

Durante la conferencia matutina, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, dio a conocer los nombres y el porcentaje de incumplimiento en el que han caído 33 empresas a las que responsabilizó de meter en problemas la salud de todos los pacientes.

El Dato: Sheinbaum informó que Cofepris realiza una investigación sobre proveedores de oncológicos, detectando irregularidades que ponen en cuestionamiento el suministro.

El caso más grave es el de Bioxintegral Servicios, a la que se contrató para la adquisición de cinco mil 356 piezas, de las cuales no ha entregado ninguna; es decir, su incumplimiento es del 100 por ciento.

Otras que han incurrido en demora son Productos Farmacéuticos Serral, que no ha entregado 88.6 por ciento de las 169 mil 378 piezas por las que se contrató. El caso con el incumplimiento más bajo, pero no por ello menor, es Totalfarma, que ha entregado 60.7 por ciento de las 34 mil 836 piezas.

Sin embargo, el impacto más elevado para el sector es por el incumplimiento de la empresa Puerta del Sol Capital, a la que se contrató para la adquisición de 21 millones 349 mil 161 piezas, de las que aún no ha entregado 14 millones 196 mil 582.

6 empresas no han abastecido medicamentos oncológicos

“Son compañías que no han entregado ni la mitad de lo que les hemos pedido como sector, aunque hace cuatro meses les dimos contratos. Esto no es algo que nos hayan incumplido en el último mes, sino desde junio, julio y agosto; ahora, septiembre, no han cumplido”, dijo el funcionario.

Entre las 33 empresas que han incumplido, hay seis responsables del abasto en medicamentos oncológicos, con retrasos de entre 5.3 y 55 por ciento.

“Queremos presentar compañías que nos preocupan en sobremanera, porque son de alto volumen, son oncológicos y nos han incumplido. En la mayor parte de los casos oncológicos hemos visto una respuesta importante de la industria en las últimas semanas para cumplirnos, pero estas compañías siguen siendo uno de nuestros problemas recurrentes…

“El IMSS-Bienestar, por ejemplo, requiere 150 mil piezas de oncológicos cada mes; si una empresa de oncológicos te incumple 56 mil piezas, mete en problema a todos los pacientes mexicanos”, dijo.

Esta situación ha llevado a que el abasto no sea total en las instituciones de salud, donde la más perjudicada es el IMSS-Bienestar, cuyos niveles se encuentran en 92 por ciento; con mejores indicadores se encuentran el IMSS y el ISSSTE, con 97 por ciento cada uno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que las empresas tienen este mes para subsanar las entregas pendientes; de lo contrario, se les aplicarán sanciones según corresponda en los contratos.

Para dar seguimiento a la adquisición de las medicinas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se encarga de realizar una investigación en cuanto a las compras. Al consultarle cómo se procederá en caso de hallar colusión detrás del incumplimiento, como lo hubo en periodos anteriores en los que se encontraron vínculos entre farmacéuticas y políticos o grupos de poder, la mandataria advirtió que emprenderán acciones judiciales contra los que resulten responsables.

“Raquel (Buenrostro, secretaria Anticorrupción) también está haciendo la investigación, ha estado dándole seguimiento a toda la compra de medicamentos. Y ahí donde se encuentre que es malintencionado, digamos, tiene que haber denuncia penal; no solamente que no se vuelva a comprar a estas empresas, sino denuncia penal”, enfatizó.

Comentó que durante la revisión que se ha hecho a las compras anteriores, se encontró que en la adquisición de medicamentos contra el cáncer se llegó a pagar precios hasta siete veces más caros que otros que daban los mismos resultados.

Otras irregularidades advertidas fueron la venta de medicinas con sellos del sector salud que eran vendidos en farmacias particulares, situación que sigue en curso debido a que aún hay casos en los que, tras la entrega de los medicamentos, al poco tiempo eran solicitados nuevamente.

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, dio a conocer que ayer se instaló el Registro Nacional de Cáncer Infantil, que más adelante será para el resto de la población, cuyo objetivo es tener el registro de pacientes para asegurar que todos reciben la atención adecuada.

“¿Por qué queremos tener el registro? Queremos tener el registro para asegurarnos de que todas las personas se atiendan en forma adecuada y, además, reconocer por qué algunos llegan tarde al tratamiento. Entonces, no nada más son los medicamentos, sino también el tener un registro que nos permita tener las estadísticas y darle seguimiento, porque hay mucha variabilidad en la forma en que se tratan”, explicó.

Arranca segunda entrega de Rutas de la Salud en el país

Por Yulia Bonilla

todo el país, esta semana arrancó la segunda etapa de las Rutas de la Salud, y se espera concluir la entrega —que inició el pasado lunes— el próximo 26 de septiembre, indicó Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar.

En conferencia de prensa detalló que con esto, se proyecta abastecer ocho mil 342 centros de salud de 23 estados con nueve mil 632 kits de fármacos, que contienen 147 tipos de medicamentos e insumos.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó: “Ahora inicia la segunda entrega. Recuerden que mes con mes se va a hacer la entrega de las claves de medicamentos que se definieron como las necesarias para el nivel primario de atención a la salud, y el secundario y el terciario; es decir, centros de salud, hospitales y hospitales de especialidad”.

186 millones de piezas de medicinas se recibieron en agosto

Remarcó que este mecanismo tiene como fin garantizar que cada clínica y hospital cuente con los medicamentos necesarios para atender a los pacientes a través de una red territorial que garantiza el abasto con camiones, camionetas, avionetas, lanchas, motos, así como personal médico y administrativo que en todo el país arma y entrega los paquetes de insumos.

Svarch Pérez informó que las Rutas de la Salud, a partir de su banderazo de salida el pasado 19 de agosto, entregaron 28 millones de medicamentos en todo el país, lo que representa el abastecimiento de ocho mil 61 Centros de Salud y 578 hospitales, a través de 11 mil 364 kits.

“Esta red territorial que garantiza el abasto incluye: camiones, camionetas, avionetas, lanchas, motos, así como el personal médico y administrativo en todo el país que arma, distribuye y entrega los kits, los paquetes de medicamentos. Recuerden que cada paquete de medicamento incluye todos los insumos para la salud que requiere una unidad médica por 30 días”, dijo el funcionario.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que en agosto se recibieron 186 millones de piezas de medicamentos e insumos, lo que representa 138 por ciento más de lo que se recibió en mayo.

La recepción de las medicinas se ha mantenido con una tendencia ascendente: en mayo llegaron 78 millones; en junio, 150 millones; en julio, 159 millones, y en agosto, 186 millones.

“Afortunadamente sí han llegado muchos más insumos y medicamentos al sector en los últimos meses. Sólo en este mes de agosto que terminó, que es el corte completo que tenemos por mes, se recibieron casi dos veces y media más medicamentos que los que recibieron en mayo”, dijo.

Por lo que, al corte del 20 de septiembre, las instituciones de salud del Gobierno de México registraron un abasto de medicamentos e insumos médicos cercano al 100 por ciento: el IMSS y el ISSSTE, del 97 por ciento, mientras que el IMSS-Bienestar del 92 por ciento y de 96 por ciento en medicamentos oncológicos.

Expertos ven corto el gasto contra el cáncer

Por Claudia Arellano

En México, los tumores malignos se ubican entre las primeras causas de mortalidad y los tipos de cáncer más frecuentes son de mama, próstata, tiroides, colon, recto, cervicouterino y pulmón, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa); sin embargo, expertos afirmaron que el presupuesto asignado a la investigación de esta enfermedad resulta “insuficiente”.

Este 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer, y para la oncóloga Amaya Saucedo Torres, quien ejerce para el sector privado, la investigación respecto a la enfermedad es uno de los retos más importantes para México en los próximos años.

El Dato: El IPN diseñó un método que utiliza modelos tridimensionales para recrear las estructuras internas de las mamas, lo cual tiene el objetivo de mejorar la detección temprana de tumores.

“El gasto público destinado a esta enfermedad, a pesar del aumento del número de casos de cáncer, no ha seguido la misma tendencia en todos los institutos. Sólo el ISSSTE ha incrementado su gasto. Mientras que, en población sin seguridad social, el gasto para cáncer en la mujer se redujo a la mitad, donde los mayores recortes fueron en cáncer de mama, cáncer cervicouterino y en la compra de medicamentos oncológicos para pacientes hospitalizados”, dijo.

La experta señaló que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los tumores malignos fueron la tercera causa de muerte entre los mexicanos —hombres y mujeres— en el 2024, con 95 mil 237 defunciones. De ellas, 45 mil 296 corresponden a hombres y 49 mil 940 a mujeres, según las Estadísticas de Defunciones Registradas. Dichos decesos representan un aumento de tres mil 675 fallecimientos más (9.6 por ciento) con respecto al 2023, cuando se reportaron 91 mil 562 decesos por estas causas.

La especialista mencionó que el reto en el financiamiento para la atención del cáncer no es sólo para la población sin seguridad social. De hecho, comentó que, según un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el IMSS estima que su prima de equilibrio tendría que aumentar 34 por ciento para cubrir sus gastos del seguro de enfermedades, mientras que el ISSSTE proyecta que, para el 2040, el gasto destinado a la atención de cáncer se duplicará.

“En la población sin seguridad social se requeriría triplicar el presupuesto para atención de cáncer, ya que es una enfermedad lamentablemente en aumento y los gastos que requiere la investigación para una cura, así como para el personal que la desarrolle, no son mínimos y se presenta un duro rezago en nuestro país”, expuso.

Para la oncóloga, es importante crear un presupuesto único para la investigación de esta enfermedad, pues se estima que la carga mundial de cáncer pasará de 20 millones de casos en 2022 a 32.6 millones de casos nuevos en 2045, 63.4 por ciento más. En específico, en América Latina y el Caribe, el número de casos pasaría de 1.55 millones en 2022 a 2.62 millones en 2045 y afectaría en mayor medida a los países de ingresos bajos y medios (OMS 2025).

Recordó que, en 2023, 100 mil 216 muertes se debieron a tumores malignos, lo que equivale al 12.5 por ciento de las muertes totales. El cáncer colorrectal, el de mama y el de próstata fueron los principales, con ocho mil 031, ocho mil 022 y siete mil 249 muertes, respectivamente. La CDMX, Sonora, Veracruz, Colima, Morelos y Chihuahua fueron las entidades con mayores tasas de defunción por estas causas (Inegi 2025).

El doctor Diego Kaen, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, dijo que “la investigación es fundamental para sostener diagnósticos avanzados en el tema oncológico que está dando fuertísimo en Latinoamérica.

“El Día Mundial de Investigación contra el Cáncer. Esta fecha busca crear conciencia sobre la importancia de la investigación de esta enfermedad, que tiene los objetivos de aumentar la supervivencia, facilitar el acceso a los avances científicos en todo el mundo y reducir la carga mundial del cáncer”, dijo.

Además, señaló que en este día también se busca apoyar y promover la investigación de los orígenes o causas, la prevención y la detección precoz del cáncer, como elemento clave en el control de la enfermedad, lo que conducirá al descubrimiento de una cura para el cáncer o a transformarla en una enfermedad crónica.

“Latinoamérica aún está lejos de lograr un acceso equitativo para todos. Actualmente, un problema a nivel mundial, y especialmente en Latinoamérica, es garantizar que todos los pacientes puedan recibir tratamientos de calidad. Este desafío no sólo abarca el acceso al tratamiento, sino también el acceso a métodos diagnósticos y a un seguimiento de calidad”, dijo.

La integrante del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBO) de la UNAM, Sandra Lorena Romero Córdoba, dijo que, en México, gracias a los avances de la medicina genómica, actualmente no sólo es posible ver los tumores por medio de marcadores moleculares, como la expresión de proteínas o alteraciones puntuales en el ADN, sino también observar cada una de las seis mil 500 millones de letras del ADN, del genoma del tumor.