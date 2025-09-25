Chíguil, en camisa de 11 varas

Nos piden estar preparados para la polémica que se desatará luego de que hoy, en la vieja sede del Senado, donde tendrá lugar la inauguración del XLIII Congreso Nacional Masónico de Grados Filosóficos. En su calidad de coordinador general del encuentro, al senador de Morena, Francisco Chíguil, se le hizo fácil ofrecer la casona de Xicoténcatl para los trabajos. Sólo que… se trata de un evento privado, por el que se cobrará a los asistentes. No faltará quien recuerde que en 2019 algunos senadores promovieron el uso del Palacio de Bellas Artes para un evento de la iglesia La Luz del Mundo, de lo cual luego se arrepintieron. También habrá quien alegue que la masonería es una corriente de pensamiento con la que no todos los mexicanos comulgan, por lo que no se justifica que se utilicen instalaciones oficiales. Y, por si fuera poco, para la inauguración se exige vestir “de etiqueta”, un acto discriminatorio que podría afectar la imagen del Senado. Pendientes.