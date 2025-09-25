CSP atribuye popularidad a trabajo y principios de la 4T

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó los resultados de la reciente encuesta de Banamex, que muestran un récord de aprobación a un año de su gobierno, al trabajo que se ha mantenido y que la población reconoce con su apoyo.

A días de cumplirse el primer año del sexenio de la mandataria, el área de Estudios Económicos del banco difundió los resultados de su último análisis de evaluación gubernamental en el que apunta que los mexicanos se sienten “defendidos” por la titular del Ejecutivo federal, particularmente en asuntos internacionales como las decisiones tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Dato: según Buendía&Márquez, citada por Banamex, 77% considera a Sheinbaum preparada para gobernar; 75%, honesta, y 74%, que tiene carácter para ejercer el cargo.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, Sheinbaum dijo que los principios del movimiento político del que emanó son los que sostienen el proyecto que encabeza.

“No mentir, no robar, no traicionar al pueblo de México; ése es nuestro origen, nuestro destino, nuestra manda, nuestros principios, nuestras causas. Mientras sigamos así, que así vamos a seguir, la gente nos va a apoyar; y resultados, obviamente”, señaló la mandataria.

En el informe dado a conocer este 23 de septiembre por Banamex, destacó que Sheinbaum superó el 73 por ciento de popularidad, en el promedio de todas las encuestas realizadas en agosto, lo cual rebasa los resultados que se registraron con los últimos cinco expresidentes.

“Esto constituye un récord en la serie del indicador, que comenzó a construirse con datos comparables a partir del sexenio de Ernesto Zedillo. En momentos equivalentes, AMLO (Andrés Manuel López Obrador), (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón presentaban un nivel promedio de popularidad cercano a 60 por ciento, mientras que las de Peña y Zedillo, se ubicaban por debajo de 50 por ciento. Sheinbaum está cerrando su primer año de gobierno con el mayor nivel de aprobación en la serie”, dijo.

No obstante, la evaluación del desempeño de su gobierno es mixta, con una tendencia a la baja, en donde destacó que, con base en casas encuestadoras, el visto bueno de la población está en temas como apoyos sociales, economía y seguridad pública, mientras que la tendencia hacia abajo está respecto a la relación con Estados Unidos, el combate a la corrupción y el combate al crimen organizado.

“La evaluación de los seis temas de la agenda se ha deteriorado, especialmente economía y combate a la corrupción, que muestran un retroceso de 15 pp netos entre marzo y agosto”, señaló el informe.

Al apuntar que las “amenazas injerencistas de Trump también preocupan a los mexicanos”, se afirma que a pesar de esto, se sienten “defendidos” por la mandataria, quien ha recalcado su rechazo a tales intenciones, postura que es secundada por la población.

Respecto al expresidente, se afirma que a pesar de haber representado un “fenómeno de popularidad”, la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “le costó, lo cual no ha sido una situación que hasta ahora se haya reflejado en el sexenio de Sheinbaum”.