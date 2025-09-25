Dispersión de fármacos con Rutas de la salud, apenas alcanzarán para una semana

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) advirtió que lo entregado a hospitales y clínicas con las Rutas de la Salud, programa impulsado por el Gobierno Federal para garantizar el abasto los medicamentos, apenas alcanzará para una semana.

En entrevista para el noticiero Al mediodía con Javier Solórzano, en su espacio informativo de La Razón, el presidente de la Cámara, Rafael Gual, aseguró que el consumo nacional es de mil 400 millones de piezas, pero lo dispersado por la Federación en su primera etapa con el proyecto fue de poco más de 28 millones.

“Las cifras que dieron ellos son 8 mil 61 centros de salud, 578 hospitales con las caravanas de la salud y ellos ellos reconocen que son 28 millones de cajitas que entregaron. Quiero decirte que el consumo del país debería ser mil 400 millones de piezas al año. O sea, esto representa 1 semana de consumo”, aseguró.

Ante el reclamo hecho por el gobierno a inicios de la semana, en contra de las farmacéuticas por incumplir con los contratos y provocar un retraso estimado en 43 millones de piezas de fármacos, Gual señaló que la industria hace todo lo posible, aún con la deuda por 14 mil millones de parte del gobierno.

También se mostró en contra de lo reclamado por la autoridad federal, ya que pese al retraso se registran abastos por encima del 90 por ciento en las instituciones de salud.

“Hay hasta contradicciones. A ver, si te dicen que tienen un abasto del 97 por ciento, 92 por ciento, pues quiere decir que la industria está haciendo un excelente papel, o sea, a final de cuentas, a pesar de todas las vicisitudes, de la deuda, que es más de 14 mil millones de pesos, la industria ha seguido abasteciendo”, dijo.

¿Qué son las Rutas de la Salud?

Generalmente, se refiere a un programa de distribución de medicamentos y atención médica mediante unidades móviles o logística especial que lleva fármacos a comunidades alejadas o con difícil acceso a hospitales y farmacias.

Se busca garantizar que personas en zonas rurales o marginadas tengan acceso continuo a sus tratamientos.

¿Qué implica la “dispersión de fármacos”?

La dispersión puede hacerse semanal, quincenal o mensual, dependiendo de la disponibilidad de medicamentos y la capacidad logística.

Incluye la planeación de rutas, tiempos de entrega y control de inventarios para asegurar que no haya desabasto.

