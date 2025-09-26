CSP admite deuda de 14 mmdp a farmacéuticas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió el adeudo por 14 mil millones de pesos a farmacéuticas por parte del Gobierno y aseguró que se cumplirá con el monto en demora; sin embargo, insistió con el llamado a que las empresas cumplan con los contratos que firmaron para la entrega de los fármacos.

Luego de que durante la conferencia de prensa del martes se expusiera a 33 empresas por el incumplimiento en la entrega de más de 43 millones de piezas medicinales, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) dio a conocer ayer que el adeudo corresponde a retrasos en pagos que el Gobierno arrastra desde 2019.

La mandataria federal sostuvo que se cumplirán con los pagos pendientes y que no hay problema con ello; sin embargo, se realiza una revisión y acercamiento con el sector.

El Dato: La mandataria Sheinbaum explicó que Birmex se encarga de las licitaciones y que los precios ofertados se revisan con apoyo de la Secretaría Anticorrupción.

“Bueno, uno, obviamente, si hay deudas, se pagan. No hay, digamos, ningún problema para pagar las deudas. Se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo las del 2024, que todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer. Entonces, se hizo una revisión y ahora se está en el proceso de pago”, dijo en su conferencia de prensa.

Además, remarcó que fueron estas empresas las que decidieron participar en los concursos que publicó el Gobierno federal, por lo que cuestionó que ahora incumplan en la entrega de medicamentos si fue su compromiso participar en el proceso, aun con el adeudo que ahora señalan.

“Ahora, cuando se hace un concurso para la compra de alguna clave de medicamentos, en el concurso ellos, quien gana el concurso, se comprometen a entregar el medicamento, independientemente de si tienes una deuda en el pasado; si no, pues no concursas, ¿verdad?

“Entonces, cuando te comprometes, ganas una licitación y tiempos de entrega, tienes que cumplir con el contrato que estableciste con el Gobierno de México, con alguna de las instituciones de salud, independientemente de la deuda”, remarcó la mandataria.

Respecto a los señalamientos por la adquisición y contratación de empresas en el extranjero, explicó que hay muchos medicamentos que no se producen en el país y que son adquiridos en países como la India y China.

Incluso mencionó que 80 por ciento de las bases para fabricar los medicamentos de los más comunes están en la India; entonces, se tienen que importar.

“Entonces, por eso hay muchos medicamentos que son importados. ¿Qué requieren para la importación? Un permiso de Cofepris para poder garantizar que cumplen con todos los requerimientos de la regulación sanitaria en México”, comentó.

Recordó que para esto fue que se inició el proyecto de dar preferencia a aquellas empresas que decidan invertir en México para producir insumos dentro del territorio nacional.

“Obviamente —y eso es lo que se va a licitar el próximo año— se está dando una calificación mayor a quien tenga plantas en México, aunque no sea del medicamento que se adquiere, pero de algún otro medicamento o insumo médico para fortalecer el Plan México. Esa es la licitación del próximo año”, dijo.

Hay cumplimiento, revira la Canifarma al Gobierno

› Por Yulia Bonilla

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) advirtió que lo entregado a hospitales y clínicas con las Rutas de la Salud, programa impulsado por el Gobierno federal para garantizar el abasto de medicamentos, apenas alcanzará para una semana.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, que se transmite a través del canal de YouTube de La Razón, el presidente de la cámara, Rafael Gual, aseguró que el consumo nacional es de mil 400 millones de piezas, pero lo dispersado por la Federación en su primera etapa con el proyecto fue de poco más de 28 millones.

“Las cifras que dieron ellos son ocho mil 61 centros de salud, 578 hospitales con las caravanas de la salud, y ellos reconocen que son 28 millones de cajitas que entregaron. Quiero decirte que el consumo del país debería ser mil 400 millones de piezas al año. O sea, esto representa una semana de consumo”, aseguró.

1,400 millones de piezas de fármacos se consumen anualmente

Ante el reclamo hecho por el Gobierno a inicios de la semana contra las farmacéuticas por incumplir con los contratos y provocar un retraso estimado en 43 millones de piezas de fármacos, Rafael Gual señaló que la industria hace todo lo posible, aun con la deuda por 14 mil millones de parte del Gobierno.

También se mostró en contra de lo reclamado por la autoridad federal, ya que, pese al retraso, se registran abastos por encima del 90 por ciento en las instituciones de salud.

“Hay hasta contradicciones. A ver, si te dicen que tienen un abasto del 97 por ciento, 92 por ciento, pues quiere decir que la industria está haciendo un excelente papel, o sea, a final de cuentas, a pesar de todas las vicisitudes, de la deuda, que es más de 14 mil millones de pesos, la industria ha seguido abasteciendo”, dijo.

Hay cumplimiento, revira la Canifarma al Gobierno ı Foto: Especial

También remarcó como un reto la logística para la dispersión de los fármacos, porque refirió que, además de los compromisos con la Federación, tienen como industria compromisos con otras entidades que no forman parte del IMSS-Bienestar.

Finalmente, el presidente de Canifarma dijo que “el reto logístico de dispersar los medicamentos a cerca de 10 mil puntos, porque estos no nada más son para los estados que están con el IMSS-Bienestar. O sea, hay nueve estados adicionales que no están ahí. Y entonces, considera que son más de 10 mil puntos, o sea, esto es complicadísimo”.