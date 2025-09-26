En octubre, análisis de procedencia contra Alito

El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, el morenista Hugo Eric Flores, informó que prevé convocar en octubre a una reunión de la Sección Instructora, para revisar la petición de declaración de procedencia en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI.

En entrevista, explicó que hubo un cambio en los integrantes de la Comisión Jurisdiccional, y que la diputada Ruth Maricela Silva, del PVEM, sustituyó a Raúl Bolaños Cacho Cué.

Dijo que, por lo anterior, “no hemos convocado, porque necesitamos que ella necesariamente conozca el expediente. Justo le acabamos de informar que está a su disposición el expediente”.

Detalló que es una sola solicitud que contiene cinco expedientes, en donde se le acusa al legislador de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de funciones.

“Nuestro propósito es convocar la primera semana de octubre para poder determinar si es de admitirse o no este procedimiento”, puntualizó.

Añadió que el proceso aún no ha sido admitido, por lo que oficialmente no se ha notificado a Moreno, por lo que, en caso de admitirse, se le informará.