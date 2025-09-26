México alcanza mínimo histórico en homicidios dolosos: 37 casos en un día

El 25 de septiembre de 2025 quedó marcado como la jornada con menos homicidios dolosos registrados en el país durante los últimos siete años, de acuerdo con el informe preliminar difundido este viernes por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Ese día se contabilizaron 37 asesinatos, el número más bajo desde 2018.

Las autoridades resaltaron que en 16 entidades no se reportaron víctimas, entre ellas la Ciudad de México, Chiapas, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

En cinco estados solo se registró un caso: Baja California, Colima, Jalisco, Tabasco y Tamaulipas.

El resto de los homicidios se concentró en un reducido grupo de entidades con altos niveles de violencia. Guanajuato encabezó la lista con seis víctimas, seguido de Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos y Sinaloa, que sumaron entre dos y tres cada uno.

Operativos del viernes logran decomisos de droga en Sinaloa, Querétaro y otros estados

El Gabinete de Seguridad reportó que las acciones realizadas el 25 de septiembre de 2025 dejaron como resultado una afectación económica estimada en más de 1 mil 345 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada, tras operativos en al menos seis entidades.

En Sinaloa, los cateos realizados en inmuebles de Culiacán, Elota y San Ignacio derivaron en el aseguramiento de armas de alto poder, miles de cartuchos y más de 1.3 toneladas de sustancias químicas vinculadas con la producción de drogas sintéticas.

Tan solo en los municipios de Culiacán y Cosalá se localizaron nueve áreas de concentración de precursores químicos, lo que representó un golpe adicional valuado en 142 millones de pesos.

En el estado de Querétaro, las fuerzas federales localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en El Marqués, donde aseguraron cerca de 2.3 toneladas de sustancias químicas y equipo especializado para la elaboración de metanfetamina.

Además, en un cateo en un patio de maniobras se recuperaron 30 mil litros de diésel, 72 mil de nafta y 36 mil de MTBE, además de tractocamiones y equipo de almacenamiento, en acciones contra el robo de hidrocarburos.

Por su parte, en Sonora, un operativo en Hermosillo permitió el decomiso de mil 400 dosis de metanfetamina con un valor estimado en 374 mil pesos, mientras que en Veracruz, en una empresa de paquetería en Córdoba, se localizaron siete paquetes de droga gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal.

En el estado de Guerrero, la Secretaría de Marina y la FGR incineraron en Acapulco 899 kilos de cocaína incautada previamente, mientras que en Nuevo León, un despliegue de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal concluyó con la detención de cuatro personas y el aseguramiento de armas cortas, cargadores y drogas en Monterrey.

