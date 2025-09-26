Nashieli, a la Contraloría-CDMX

Nos comentan que es cuestión de tiempo para que Nashieli Ramírez llegue a la Secretaría General de la Contraloría de la Ciudad de México. En la terna que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso capitalino, también se incluyen los nombres del abogado Misael Martínez Velma y de la excontralora federal y exjueza penal Elena Ramos Arteaga. Dicen los que saben que, si el oficio con la terna ya fue enviado al Legislativo, es porque ya se tienen los amarres políticos correspondientes, a fin de que la elección de Nashieli se realice sin contratiempos. La ombudsperson capitalina termina su encargo al frente de la Comisión de Derechos Humanos-CDMX el 5 de noviembre, pero podría dejar el cargo con anticipación, si el Congreso decide nombrar al nuevo titular de la Contraloría en el actual periodo ordinario de sesiones. El prestigio y la buena imagen que tiene Nashieli, nos aseguran, serán fundamentales en las definiciones en puerta. Veremos.

