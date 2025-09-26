“Se ha insistido en extradición de Zerón”

Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal,, en imagen de archivo.

En vísperas de cumplirse 11 años de la desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se ha insistido ante Israel para que extradite a Tomás Zerón, quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña.

Entre las exigencias que las familias de los estudiantes hicieron con mayor énfasis al reunirse el pasado 4 de septiembre con la mandataria, fue que se traiga a México a personajes vinculados al caso y que se encuentran en el extranjero, entre ellos, Zerón de Lucio.

Sheinbaum Pardo afirmó durante su conferencia en Palacio Nacional que desde el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, se han presentado las solicitudes y ahora se insiste.

El Tip: El gobierno de EU dio asilo al exjuez de barandilla Ulises Bernabé García, cuyo testimonio se considera clave en este caso.

Paralelamente a esto, recordó que también se ha pedido la extradición de otros dos vinculados, pero que se encuentran en Estados Unidos.

“Se han enviado varias cartas al gobierno de Israel y a través de los canales diplomáticos para la extradición de Tomás Zerón. Eso existe desde el presidente López Obrador que se está pidiendo y ahora está insistiendo en esta extradición. Además de dos personas que solicitamos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos que están en Estados Unidos y que estamos solicitando su extradición a México”, afirmó.

El año pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le comunicó un año atrás que a pesar de que su país comprendía la necesidad de que en México se exija llevar ante la justicia a los responsables de la desaparición, sin embargo, se apuntaba que la operación se complicaba por la guerra con Hamas, pero se mantenía el análisis.

“El Ministerio de Justicia está trabajando intensamente en este caso. Concedemos la máxima importancia a la cooperación entre ambas partes para que pueda tomarse lo antes posible una decisión sobre cómo avanzar”, señaló en una carta a Netanyahu.