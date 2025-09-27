El compromiso es lograr “verdad y justicia”: Claudia

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el compromiso de la administración que encabeza es lograr “la verdad y la justicia” en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que ayer cumplió 11 años.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria destacó que, como parte del esfuerzo institucional para aclarar los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se han implementado cambios en la estrategia de búsqueda de los estudiantes desaparecidos.

Reiteró que su Gobierno está trabajando por la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa, y remarcó que como parte de ese compromiso, recientemente se designó a un nuevo fiscal especial, tras la renuncia de Rosendo Gómez Piedra al puesto.

“Verdad y justicia, ése es nuestro compromiso, estamos trabajando en ello. Hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, y nuestro compromiso es poner todo de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, expresó.

Sheinbaum Pardo aseveró que se han reportado avances durante las reuniones que se tienen con el nuevo fiscal especial para el caso, Mauricio Pazarán, así como con otras autoridades federales, y se seguirá en esa ruta.

Agregó que se revisará el caso del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien gobernaba el municipio cuando ocurrió la agresión contra los normalistas, y en días pasados logró frenar la aplicación de la sentencia de 92 años de prisión por el delito de secuestro.

Asimismo, condenó los actos violentos del pasado jueves, cuando jóvenes encapuchados que acompañaban en una protesta a padres y estudiantes de los 43 normalistas desaparecidos incendiaron un camión repartidor e intentaron derribar con él una puerta del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México.

“No estamos de acuerdo con acciones violentas. Nunca hemos estado de acuerdo. Parece más una provocación. Entonces, nosotros no estamos, no vamos a caer en la provocación”, aseveró la mandataria, al responder preguntas sobre el tema.

Insistió: “No va a haber represión, porque estaríamos cayendo en esa provocación. Pero no estamos de acuerdo con acciones violentas como la que ocurrió ayer (jueves)”.

Desde la tarde del jueves, personal de seguridad colocó vallas en torno al Palacio Nacional, además de que fueron cerradas varias calles cercanas al Zócalo capitalino, como medida de prevención ante la manifestación que se realizó ayer por la tarde, para conmemorar los hechos de hace 11 años en Iguala.