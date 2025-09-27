Hay que brindarles a los jóvenes alternativas: CSP

Sobre las expresiones negativas en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras el asesinato de un joven en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH), la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó a las autoridades universitarias a atender la salud mental de los estudiantes, de igual forma puso a su disposición la Línea de la Vida 800 911 2000 y los servicios del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).

La mandataria señaló: “Se trata de brindarles otras alternativas para evitar que se acerquen a las drogas en caso de tener algún problema, atención de las causas”.

Y adelantó que para enero de 2026 replicará un programa que implementó cuando gobernó la Ciudad de México (CDMX), “Jóvenes unen al barrio”, que brinda una beca y espacios para la realización de acciones deportivas y de esparcimiento.

La Sheinbaum Pardo reiteró a la UNAM su disposición para apoyarlos y exhortó a los padres de familia acercarse a sus hijos. Además, reiteró que el Gabinete de seguridad sí tiene mecanismos de inteligencia de redes con el objetivo de poder detectar y alertar ante situaciones o acciones de agresión que se registren en internet.

“La autoridad universitaria tiene que dar su atención, sus soluciones, y hay que escuchar a los jóvenes siempre, siempre. Entonces, en este momento, se pueden acercar a hacer distintas actividades de los estudiantes que generen comunidad, porque muchas veces hay soledad por distintas razones, incluso por problemas familiares. Entonces, el tener actividades colectivas ayuda a los jóvenes a tener otras alternativas de vida, de compañerismo, vinculados con la paz y evitar cualquier acceso a alguna droga”, dijo.

La Presidenta afirmó que el Gobierno tiene que poner en marcha la atención a las causas “pero estamos trabajando en cómo fortalecer la atención psicológica o de apoyo a la salud mental de las y los jóvenes, de todos las edades, pero en particular de las y los jóvenes, y estamos trabajando para el próximo año” y agregó que es importante ver “en particular el caso” más allá de colocarlo como una situación de “violencia generalizada”.