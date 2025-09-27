Ofrecen Línea de la Vida e INJUVE

Hay que brindarles a los jóvenes alternativas: CSP

Claudia Sheinbaum exhortó a la UNAM atender salud mental de estudiantes tras homicidio en CCH Sur

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, encabezó la conferencia matutina desde Palacio Nacional el 26 de septiembre de 2025
Por:
Claudia Arellano

Sobre las expresiones negativas en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras el asesinato de un joven en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH), la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó a las autoridades universitarias a atender la salud mental de los estudiantes, de igual forma puso a su disposición la Línea de la Vida 800 911 2000 y los servicios del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).

La mandataria señaló: “Se trata de brindarles otras alternativas para evitar que se acerquen a las drogas en caso de tener algún problema, atención de las causas”.

Y adelantó que para enero de 2026 replicará un programa que implementó cuando gobernó la Ciudad de México (CDMX), “Jóvenes unen al barrio”, que brinda una beca y espacios para la realización de acciones deportivas y de esparcimiento.

La Sheinbaum Pardo reiteró a la UNAM su disposición para apoyarlos y exhortó a los padres de familia acercarse a sus hijos. Además, reiteró que el Gabinete de seguridad sí tiene mecanismos de inteligencia de redes con el objetivo de poder detectar y alertar ante situaciones o acciones de agresión que se registren en internet.

  • El Tip: La Presidenta llamó a la ciudadanía a buscar apoyo en la Línea de la Vida 800 911 2000 y en los servicios del INJUVE.

“La autoridad universitaria tiene que dar su atención, sus soluciones, y hay que escuchar a los jóvenes siempre, siempre. Entonces, en este momento, se pueden acercar a hacer distintas actividades de los estudiantes que generen comunidad, porque muchas veces hay soledad por distintas razones, incluso por problemas familiares. Entonces, el tener actividades colectivas ayuda a los jóvenes a tener otras alternativas de vida, de compañerismo, vinculados con la paz y evitar cualquier acceso a alguna droga”, dijo.

La Presidenta afirmó que el Gobierno tiene que poner en marcha la atención a las causas “pero estamos trabajando en cómo fortalecer la atención psicológica o de apoyo a la salud mental de las y los jóvenes, de todos las edades, pero en particular de las y los jóvenes, y estamos trabajando para el próximo año” y agregó que es importante ver “en particular el caso” más allá de colocarlo como una situación de “violencia generalizada”.

