Ve Adán ataques en su contra para dañar a 4T: “sé quiénes son”

El presidente de la Jucopo en el Senado, Adán Augusto López, ayer, en conferencia de prensa.

“Sé de parte de quién y por qué lo hacen”, dice

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el morenista Adán Augusto López Hernández, denunció que los recientes señalamientos sobre sus finanzas personales forman parte de “un nuevo ataque de la derecha conservadora”, con el objetivo de desprestigiar al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Yo sí sé de parte de quién y de quiénes, sé por qué lo hacen, pero como decimos allá en el pueblo: ‘A todo santo le llega su capillita’, y todo va a tener su tiempo. Yo fui secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo, pero en este momento yo soy parte fundamental en un movimiento y desde luego que todo este tipo de ataques llevan un solo objetivo: dañar al movimiento.

El Dato: Según la Ley de Responsabilidades Administrativas marca inhabilitación de hasta un año por la omisión sin causa justificada en la declaración patrimonial de funcionarios.

“Por eso es que vemos la desesperación en la oposición, llena de infundios, de calumnias, como dije el otro día, de mafufadas. Ahora resulta que el pato mayor le tira a las escopetas”, expresó en conferencia de prensa.

El legislador aseguró que los ataques no han debilitado su liderazgo ni al grupo parlamentario mayoritario en la Cámara alta: “Sólo he recibido solidaridad, mensajes de aliento, somos un grupo parlamentario que no se caracteriza por la uniformidad, pero trabajamos de manera unida. Si no, las reformas constitucionales no hubiesen sido posibles”.

Rechazó, además, versiones sobre una posible salida de su cargo: “Mis compañeros tuvieron a bien designarme coordinador parlamentario por los seis años de la legislatura, ahí consta por escrito”.

López Hernández también cerró filas en torno a Claudia Sheinbaum: “Yo me solidarizo con la Presidenta, todos los días está recibiendo ataques de empresarios, de la oposición, y ella está firme conduciendo esta nave”.

Y concluyó que el fondo de la embestida es político: “Es una estrategia, según ellos, de debilitar a determinados personajes, por eso vemos todos los días contra mía y de otras embestidas mediáticas. Pero yo tengo la conciencia tranquila y sé de dónde vienen estos ataques”.

Agregó: “Se van a quedar con las ganas quienes construyen escenarios de rompimiento, de diferencias entre quienes formamos parte de este movimiento o quienes somos actores relevantes. Yo ya lo he dicho aquí: la Presidenta de la República tiene todo nuestro reconocimiento, nuestro afecto, nuestro apoyo, o sea, apoyo sin límites a la tarea de la Presidenta”.

Al presentar sus declaraciones patrimoniales y fiscales, el coordinador de senadores de Morena dijo que sus ingresos están plenamente justificados y que todo se encuentra reportado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Yo nunca he escondido mis ingresos. He sido funcionario público, diputado, gobernador, secretario de Gobernación, y fui el primer gobernador de Tabasco que hizo pública su declaración patrimonial”, dijo.

El senador reconoció que en 2023 y 2024 obtuvo ingresos por alrededor de 78 millones de pesos derivados de su actividad profesional y de una herencia en Estados Unidos, pero rechazó tajantemente que existan irregularidades: “No oculté nada. Lo que es impreciso es que digan que sólo declaré 622 mil pesos, cuando no es cierto”.

López Hernández fue cuestionado por los señalamientos contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su gestión como gobernador y hoy señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Lo designé porque tenía trayectoria en temas de seguridad, había trabajado en reclusorios, en prevención del delito, incluso en administraciones anteriores de otros partidos. Nunca tuve indicios de actividades ilícitas mientras estuvo en mi gobierno.

“Si volviera a ser gobernador y tuviese que volver a tomar la decisión de nombrar a un secretario de Seguridad Pública, ya con la experiencia, pues seguramente no nombraría a un personaje como él. Pero, digamos, no me siento mal, si esa es su pregunta, por haber nombrado a Bermúdez. Dio resultados”, mencionó.

Sheinbaum y Alcalde le piden aclarar situación

› Por Claudia Arellano

Luego de darse a conocer en un reportaje televisivo una supuesta omisión en sus ingresos por 79 millones de pesos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señalaron que le corresponde al senador morenista Adán Augusto López aclarar dichos señalamientos.

A pregunta expresa sobre el tema en su conferencia de prensa mañanera, la mandataria respondió: “Pues sí, que aclare, que aclare el senador”, mientras que respecto a las posibles muestras de inconformidad de senadores morenistas con la conducción de la bancada por el exsecretario de Gobernación, dijo: “Eso es pura politiquería, la verdad. No conozco de un senador que tenga quejas”.

Por separado, en conferencia de prensa en Oaxaca, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, evitó pronunciarse sobre los ingresos que presuntamente no declaró el senador.

“En el caso del senador Adán Augusto, creo que le tocaría a él aclarar. Sería bueno que él aclarara esta información”, señaló.

Sobre el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública en la gestión de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, aseguró que en esta administración no habrá impunidad.

“Lo que demuestra el caso de Bermúdez y todos los operativos que se están haciendo es que ‘quien la hace, la paga’, de entrada. Y que no hay impunidad en este país, que nuestro proyecto representa eso, un proyecto que no tolera la corrupción, la impunidad”, apuntó.

Explicó Alcalde Luján que “quien comete un acto de corrupción se investiga, tiene que haber pruebas (…) y al haber pruebas tiene que haber consecuencias. Pero se intenta una narrativa de la oposición para decir ‘es que son iguales, ponemos a todos en la misma canasta’, no, nosotros no solapamos la corrupción”.

Al respecto, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, pidió en este caso no dejarse llevar por la infamia y la vileza y le expresó su solidaridad a su compañero de partido.

“Yo estoy solidario con él, porque es un momento en el que no puede llevarnos ni la infamia ni tampoco la vileza. Le expreso mi solidaridad. Cuando haya pruebas, que se hagan valer y se hagan las investigaciones correspondientes”, indicó.

Rechazan amparo para hijos de AMLO

Por: Tania Gómez

Carlos Rico Mondragón, juez Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, desechó uno de los tres amparos que supuestamente fueron promovidos el 16 de septiembre a nombre de José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para impugnar posibles órdenes de aprehensión o detención en su contra por presuntos nexos con huachicol fiscal.

El juzgador, quien fue electo por voto popular, determinó desechar la medida tras identificar irregularidades en su presentación y la existencia de un proceso duplicado, pues existe otro “exactamente igual” ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, promovido por los mismos quejosos y contra las mismas autoridades.

La medida originalmente fue presentada ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, que declinó competencia sobre el asunto.

En su resolución, el juez consideró relevante citar que “es del dominio público” una publicación en Instagram de Andrés Manuel López Beltrán, en la cual negó categóricamente haber presentado algún amparo, así como la del abogado Juan Francisco Rodríguez Smith, quien rechazó haber realizado dicha gestión.