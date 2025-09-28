Calendario Escolar 2025-2026 SEP: Estos son los 15 días que no hay clases

¿Cuándo es el Consejo Técnico en septiembre de 2025-2026?

El Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP conforma 185 días, y está vigente para escuelas públicas y privadas que estén incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Este ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó el primero de septiembre, mes en el que hubo suspensión de labores docentes el día 16, debido a las fiestas patrias.

Como en todos los calendarios escolares, en este también vienen marcados los días de suspensión de labores docentes, consejo técnico escolar en sesión ordinaria, vacaciones y receso de clases.

En este nuevo Calendario Escolar se cuenta con nueve días en los que habrá suspensión de labores docentes, de los cuáles tres serán en mayo:

Martes 16 de septiembre Lunes 17 de noviembre Jueves 25 de diciembre Jueves primero de enero Lunes 2 de febrero Lunes 16 de marzo Viernes primero de mayo Martes cinco de mayo Viernes 15 de mayo

En cuanto a las juntas de Consejo Técnico Escolar en sesión ordinaria seguirán dándose el último viernes del mes, exceptuando diciembre, abril y julio:

Viernes 26 de septiembre

Viernes 31 de octubre

Viernes 28 de noviembre

Viernes 30 de enero

Viernes 27 de febrero

Viernes 27 de marzo

Viernes 29 de mayo

Viernes 26 de junio

La suspensión de labores por registro de calificaciones será en tres ocasiones en este periodo escolar:

Viernes 14 de noviembre Viernes 13 de marzo Viernes 3 de julio

El registro de comunicación de los resultados de evaluación se dará en dos ocasiones, por lo que en estos días habrá suspensión de clases:

Del 24 al 27 de noviembre

Del 23 al 26 de marzo

La preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 será del martes tres al viernes 13 de febrero del 2026.

El fin de este nuevo ciclo escolar será el día 15 de julio.

¿Cuándo inician y cuándo terminan las vacaciones de verano 2025?

Este ciclo escolar contempla vacaciones en cuatro de los 11 meses que lo conforman:

Durante diciembre el periodo vacacional será del 22 al 31 de diciembre

En enero el periodo vacacional es del viernes dos al martes seis , pero el jueves primero es día de suspensión de labores docentes, por lo que este periodo se junta con las vacaciones decembrinas.

En marzo y abril se registra un periodo vacacional de diez días, comenzando el lunes 30 de marzo y terminando el viernes 10 de abril.

El periodo de receso de clases se dará del 18 al 31 de julio, con lo que se marca el inicio de las vacaciones de verano.