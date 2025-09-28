Moneda mexicana es de las más fuertes de todo el planeta, destaca Sheinbaum

A pesar del contexto internacional y los pronósticos negativos que se tenían en torno a los cambios en la política económica impulsada en el país, la moneda mexicana se ha posicionado como la de mayor fortaleza a nivel global, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De visita por el estado de Jalisco, como parte de la gira nacional de rendición de cuentas correspondiente a su primer año de gobierno, la mandataria destacó la salida de más de 13 millones de mexicanos de la pobreza, lo que consideró resultado de distintas decisiones tomadas desde el sexenio pasado, como el incremento al salario, entre otros puntos.

“Se rompieron muchos mitos en el país porque se decía: ‘si aumenta el salario mínimo, va a haber inflación; si aumenta el salario mínimo, no va a haber inversión; si aumenta el salario mínimo, se va a devaluar la moneda’”, recordó la mandataria federal.

“Pues, ¿qué creen? En siete años, incluido el 2025, de 2018 a 2025, el salario mínimo aumentó 125 por ciento en términos reales y no ha habido aumento de inflación. La inversión extranjera directa está en récord histórico y la moneda mexicana es de las más fuertes de todo el planeta”, abundó.

Recalcó que uno de los “mitos” que se rompieron fue el de las consecuencias que se advertían por incrementar los ingresos salariales de la población, que al no ocurrir se insistirá hasta conseguir que el salario mínimo alcance para 2.5 canastas básicas.

La presidenta, de esta forma, continuó con su gira a lo largo del territorio nacional, con la cual informa los avances de su administración en el contexto de su Primer Informe de Gobierno. La gira La transformación avanza terminará el domingo 5 de octubre con un mensaje desde el Zócalo de la Ciudad de México.

