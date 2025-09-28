Resultados del Protouch 867: checa la quiniela ganadora.

Protouch es la quiniela para predecir los resultados de los encuentros de NFL o futbol americano colegial. Aquí te presentamos los resultados del fin de semana y del Monday Night Football.

Si ganaste cuida tu boleto del sorteo 867, porque es el comprobante oficial para recoger el dinero, mantenlo en un lugar seguro.

Resultados Protouch 867:

Protouch inicial:

ACEREROS VS VIKINGOS: D

HALCONES VS COMMANDER: L

TEXANOS VS TITANES: L

PATRIOTAS VS PANTERAS: L

GIGANTES VS CARGADORES: D

BUCANEROS VS ÁGUILAS: D

CARNEROS VS POTROS: L

49S VS JAGUARES: D

JEFES VS CUERVOS: L

RAIDERS VS OSOS: D

VAQUEROS VS EMPACADORES: D

DELFINES VS JETS: PENDIENTE

BRONCOS VS BENGALIES: PENDIENTE

También puedes checar los resultados del ProTouch en la página de la Lotería Nacional.

¿Cómo jugar ProTouch?

ProTouch es una quiniela de partidos de futbol americano y el objetivo es acertar el resultado de los encuentros de NFL y partidos colegiales.

La predicción es sobre si el resultado será Local, Visita o Diferencia (hasta de 6 puntos, a favor de cualquiera de los dos equipos).

La boleta para jugar ProTouch tiene 13 encuentros.

Para ganar la Bolsa Inicial mínima garantizada de Protouch es necesario acertar los resultados de todos los encuentros de la quiniela.

Concursando por la quiniela sencilla de Protouch, también se participa por el Protouch Inicial, en el cual se debe acertar qué equipo anotará el primer touchdown y en cuál de los cuartos, o en su defecto, si no habrá touchdown.

En Protouch hay 3 Niveles de Premiación, si no hay un ganador del 1er lugar, la bolsa se acumula para el próximo concurso. Sin embargo, los premios para el 2°y 3° lugar siempre se reparten, por lo que, si nadie acierta a 12 resultados, el 2° lugar se reparte entre quienes acierten 11 resultados y así sucesivamente.

Protouch Inicial tiene una categoría única de premiación, en caso de no haber ganador a 1er lugar, la bolsa se acumula para el próximo concurso.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Puedes consultar a detalle cómo jugar el ProTouch en este enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

