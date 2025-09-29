Cómo seguir las noticias de La Razón de México en Google Discover; este es el paso a paso

Las noticias de La Razón de México ahora están más cerca de ti a través de la nueva actualización que lanzó Google en su plataforma de Discover, en la que puedes elegir tu contenido personalizado y favorito para que te llegue directamente en tu celular.

Esta nueva modalidad se implementó a partir de este mes de septiembre con el objetivo de que tu y el resto de los usuarios tengan un mayor control sobre la información que reciben en Google Discover, es decir, en el feed de noticias que aparecen en Google cuando abres tu aplicación del buscador.

“Estamos actualizando Discover para que sea aún más fácil encontrar, seguir e interactuar con el contenido y los creadores que más te interesan”, así lo dio a conocer Google en su blog de actualizaciones del buscador más famoso.

Ahora tu vas a elegir qué quieres ver, si quieres recibir las noticias de noticas destacadas de interés nacional o internacional que La Razón tiene en su portal de Internet, así como lo más destacado de las noticias de entretenimiento, cine y espectáculos, además de la información más relevante de deportes y virales, lo puedes hacer fácilmente y en un solo clic.

¿Cómo seguir las noticias de La Razón en Google Discover?

La manera más sencilla y fácil de seguir a La Razón de México en Google Discover es entrar al perfil del diario en el siguiente link https://profile.google.com/cp/CgsvZy8xMjI2c2pteQ .

Una vez que entres te aparecerá el botón de “Seguir” y tienes que darle clic.

Dale seguir al perfil de La Razón de México en Discover ı Foto: Especial

Después, tendrás acceso más rápido a la información de este diario en la plataforma.

Segunda forma de seguir las noticas de La Razón de México en Google Discover

Sigue este paso a paso como una alternativa para seguir a La Razón de México en Google Discover:

Abre la aplicación de Google en tu teléfono móvil (o desliza hacia la derecha en la pantalla principal si usas Android y tienes la función activa). Inicia sesión con tu cuenta de Google es importante que entres con la cuenta que quieras personalizar tu contenido. Una vez que veas una noticia o la ficha del medio La Razón de México en tu feed de Discover, busca el botón “Seguir” (a menudo ubicado en la parte superior derecha de la tarjeta de la fuente o en la ficha de resultados). Toca “Seguir”. Si no te aparecen artículos de La Razón en el feed, te recomendamos realizar búsquedas específicas con el nombre del diario o seguir los perfiles en otras redes sociales. De esta manera, aumentará la probabilidad de que las noticias se muestren con mayor frecuencia en Discover.

Y listo con eso ya vas a poder recibir más fácilmente la información de Google Discover de La Razón en tus sugerencias del Feed.

Personaliza el contenido que quieres recibir

Si quieres ver contenido de un tema en específico o que ya no te aparezcan artículos de información que no sea de tu interés para ello lo que tienes que hacer es: Darle “Me gusta” en las tarjetas de contenido que te aparezcan.