Desalojan Prepa 8 ante supuesta amenaza de bomba

Estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron desalojados de su plantel la mañana de este lunes ante una supuesta amenaza de bomba, en medio de un ambiente tenso por la seguridad de los planteles.

De acuerdo con información proporcionada por estudiantes a La Razón de México, alrededor de las 11:00 horas de este lunes, autoridades de la ENP 8 organizaron a los estudiantes para que desalojaran el plantel.

Desalojan ENP 8 ante supuesta amenaza de bomba. ı Foto: Especial

Lo anterior después de que, presuntamente, se recibiera una amenaza por una intención de detonar un explosivo al interior del mismo, de la cual no se dieron a conocer más detalles.

En fotografías compartidas a este medio, se aprecia a cientos de estudiantes llenar las avenidas al exterior del plantel, después de que fueran desalojados por las autoridades.

Hasta el momento se desconoce de dónde provino la amenaza o si, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, fue una falsa alarma.

Sin embargo, la alerta ocurre el mismo día que los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), también de la UNAM, decidieron suspender clases por dos días a causa de amenazas que, informaron, se han recibido a través de medios digitales.

Así lo informaron mediante tarjetas informativas publicadas en sus redes sociales, donde los CCH informaron que fueron testigos de diferentes amenazas contra su alumnado vía internet, por lo que, para resguardar la seguridad de todos, decidieron la suspensión de actividades.

Las clases en los CCH fueron suspendidas hasta el miércoles 2 de octubre, si bien ese día todos los planteles de nivel medio superior y superior de la UNAM suelen celebrar un paro de labores, a causa de la conmemoración de la Masacre de Tlatelolco de 1968.

El domingo, la Facultad de Química de la UNAM también anunció la suspensión de clases presenciales a causa de una amenaza similar publicada en los comentarios del Facebook del plantel.

Un usuario en este canal digital informó que habría una “eliminación” de 10 personas, después de lo cual la Facultad de Química decidió suspender clases.

Asimismo, estas amenazas de seguridad ocurren en un momento tenso en la UNAM, con una riña al interior de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán que se registró días después del asesinato de un joven en CCH Sur.

