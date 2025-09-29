Información financiera no salió del Gobierno Federal: Adán Augusto López

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Adán Augusto López, rechazó que la información publicada en torno a sus finanzas personales haya sido filtrada desde el Gobierno Federal.

En una nueva conferencia de prensa, y la segunda para abordar lo referente a sus declaraciones anuales respecto a lo que ha declarado de impuestos anualmente por sus actividades profesionales, el morenista externó que “anduvieron investigando y en algún lugar consiguieron las declaraciones, aunque ya demostré que hay una página que ellos presentan en el reportaje, donde evidentemente están falseando la página”.

“Yo coincido con la presidenta. No es desde luego fuego amigo, que yo sí sepa quién es y de parte de quién, sí lo sé y lo dije (...) Yo no creo que haya salido del gobierno federal”.

El legislador dijo que no tiene ningún problema en salir a aclarar, e incluso este lunes dio a conocer lo relativo a sus ingresos incluso durante 2025.

En ese sentido, agregó que conoce de dónde vino la información y no se trata de fuego amigo.

“No es fuego amigo. De parte de quién sí lo sé y lo dije. En su momento lo daré a conocer cuando yo considere políticamente”.

López Hernández también rechazó que haya habido conflicto de interés en las asesorías legales que ha brindado a personas físicas y morales, pues, dijo, las realizó durante el tiempo en que no se desempeñó como funcionario público.

“Esas asesorías legales se las he dado a todo tipo de personas físicas y morales. Empresas me buscaban para elaborarles contratos y fideicomisos durante 35 años (...) No hay ningún conflicto de interés. En ese tiempo yo ya no era aspirante a la candidatura presidencial. En esa época ya había sido definida la candidatura presidencial y es el ejercicio de mi profesión”.

También fue cuestionado en torno a si tendría una posible responsabilidad política en el caso del exsecretario de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, por haberlo contratado, cuando se le señala de liderar el grupo criminal “La Barredora”, a lo que respondió que a todo individuo se le debe respetar su presunción de inocencia.

“Yo no tenía conocimiento, ninguna autoridad. Hay que esperar a que se hagan las investigaciones”, declaró.

