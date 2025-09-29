Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Qué son las oficinas móviles y dónde están?

Las oficinas móviles de Jóvenes Construyendo el Futuro son módulos por los cuáles el programa puede llegar a zonas marginadas del país.

Estas oficinas móviles recorren el territorio nacional a lugares que no tengan acceso a internet, con la finalidad de que las y los jóvenes que quieran inscribirse al programa Jóvenes Construyendo al Futuro puedan hacerlo sin excepción alguna.

También están dirigidas para apoyar a negocios locales que se encuentren en estas zonas para que puedan formar parte.

Además de apoyar con los trámites o el registro al programa, también tiene la finalidad de acercar las oportunidades que se brindan por medio del Servicio Nacional de Empleo.

Te contamos todo lo que tienes que saber de la próxima apertura de postulaciones. 👌 #JóvenesConstruyendoElFuturo #PostulacionesJCF #ElFuturoEsJoven pic.twitter.com/2DabfJYgsV — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) September 29, 2025

Jóvenes Construyendo el Futuro. ı Foto: Gobierno de México.

¿Cuáles son las fechas de las oficinas móviles de Jóvenes Construyendo el Futuro?

De momento, las oficinas móviles de Jóvenes Construyendo el Futuro estarán disponibles próximamente en siete estados de la República Mexicana:

Baja California Baja Californa Sur Sonora Sinaloa Durando Nuevo León Tamaulipas

En Mulegé, Baja California Sur será el jueves 2 de octubre de 9:00 a 14:00 horas en la Nueva Delegación Municipal, que se encuentra ubicada en Calle Manuel F. Montoya número 200. colonia Fundadores.

En Loreto, Baja California Sur será el viernes 3 de octubre de 9:00 a 14:00 horas en la Plaza Salvatierra, que está ubicada en Boulevard Salvatierra sin número, colonia Nuevo Loreto.

En Tijuana, Baja California será el viernes 3 de octubre de 10:00 a 15:00 horas en la Secretaría del Bienestar, que se encuentra ubicada en Calle José Clemente Orozco número 2393, colonia Zona Urbana Río

En Hermosillo, Sonora será el jueves 2 de octubre de 10:00 a 15:00 horas en la Oficina estatal del PJCF, que está ubicada en Calzada de los Ángeles número 92, colonia Las Quintas.

En Puerto Peñasco, Sonora será el jueves 2 de octubre de 10:00 a 14:00 horas en el Instituto de la Juventud, que se encuentra ubicado en Calle 1 de junio número 28, colonia El puerto.

En Ures, Sonora será el jueves 2 de octubre de 9:00 a 14:00 horas en las Oficinas de SAGARPA, que se encuentran ubicadas en Avenida Jesús García número 24, colonia Centro.

En Ahome, Sinaloa será el jueves 2 de octubre de 10:00 a 13:00 horas en el CUM Centro De Usos Múltiples, que está ubicado en Boulevard Antonio Rosales sin número, puente Ejido 9 de diciembre, Los Mochis.

En Durango, Durango será el jueves 2 de octubre de 9:00 a 14:00 horas en el Hotel Boutique Casona Los Pavorreales, que se encuentra ubicado en Calle Pino Suárez número 602, colonia Zona Centro.

En Guadalupe, Nuevo León será el jueves 2 de octubre de 10:00 a 15:00 horas en el Palacio Federal, que se encuentra ubicado en Avenida Benito Juárez número 500, colonia Centro.

En Monterrey, Nuevo León será el jueves 2 de octubre de 10:00 a 15:00 horas en el Centro Comunitario Bicentenario de la Independencia, que se encuentra ubicado en Calle Lago de Pátzcuaro esquina con calle Jalisco sin número, colonia Independencia.

En San Nicolás de los Garza, Nuevo León será el jueves 2 de octubre de 10:00 a 15:00 horas en la Plaza Principal Bernardo Reyes, que está ubicada en Calle Benito Juárez número 304, colonia Centro.

En Mier, Tamaulipas será el jueves 2 de octubre de 9:00 a 14:00 horas en el Casino Argüelles, que se encuentra ubicado en Calle Álvaro Obregón sin número, colonia Zona Centro.