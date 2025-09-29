Presidencia de Cámara de Diputados busca impulsar digitalización de la banca; se reúne con Asociación de Bancos de México

Con la finalidad de garantizar mayor certeza jurídica y modernizar los servicios financieros para más de 60 millones de usuarios de la banca mexicana, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo un encuentro con representantes de la Asociación de Bancos de México (ABM).

La reunión fue encabezada por Emilio Romano, presidente de la ABM, acompañado de los vicepresidentes Jorge Arturo Arce, CEO de HSBC, y Jorge del Castillo, CEO de MUFG Bank. También participaron los presidentes de comisión de la asociación: Javier Medina, Fernando Borja y Fernando Solís Cámara.

López Rabadán subrayó que este diálogo es fundamental para impulsar un marco jurídico sólido y al mismo tiempo mejorar los servicios financieros que utilizan diariamente millones de mexicanos. “Esta reunión es de suma importancia para impulsar juntos certeza y certidumbre jurídica al sistema financiero, además de empoderar y ofrecer mejores servicios bancarios para los 60 millones de usuarios de los servicios que ofrecen los bancos”, afirmó.

Hoy sostuve un diálogo institucional con el Comité Directivo de la @AsocBancosMx, encabezado por su presidente, Emilio Romano, y sus dos vicepresidentes, Jorge Arturo Arce y Jorge del Castillo, así como los presidentes de Comisiones.

Coincidimos en la relevancia de preservar la… pic.twitter.com/LtVpfIMw8E — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) September 29, 2025

En entrevista posterior, la presidenta de la Cámara de Diputados destacó la relevancia de mantener una interlocución constante con quienes administran las inversiones y ahorros de más de 60 millones de personas, lo que equivale a seis de cada diez adultos en el país.

Aseguró que los procesos legislativos en San Lázaro serán públicos, transparentes y plurales, de modo que cualquier dictamen que impacte el patrimonio de los ciudadanos se realice con apertura y responsabilidad.

En este marco, López Rabadán enfatizó la importancia de impulsar la digitalización del sistema bancario en México, como una herramienta clave para garantizar confianza, eficiencia y seguridad en los servicios financieros.

La legisladora recordó que existen diversas propuestas en discusión orientadas a mejorar el acceso y las condiciones de la banca. Reiteró que todas serán analizadas bajo un proceso transparente y apegado a la legalidad, siempre con la prioridad de proteger a los usuarios del sistema financiero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT