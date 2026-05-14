Caso Chihuahua: suma FGR a investigación invasión de competencias federales

Personal de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, el 18 de abril.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación para establecer si la Fiscalía General del Estado de Chihuahua invadió atribuciones federales durante el operativo realizado a mediados de abril en la zona serrana de El Pinal, donde autoridades estatales aseguraron un narcolaboratorio.

De acuerdo con las autoridades, la Ley General de Salud otorga a la Federación “competencia exclusiva” para investigar, perseguir y sancionar delitos cuando existan indicios de participación de delincuencia organizada, supuesto que aplica en casos de laboratorios clandestinos de sustancias ilegales.

El Dato: La INSTITUCIÓN federal advirtió que también se citará a otros funcionarios estatales considerados relevantes para las líneas de investigación en desarrollo.

A esa línea se sumó otro eje de revisión relacionado con las atribuciones constitucionales en materia de relaciones internacionales y de seguridad nacional. La dependencia federal recordó que la “conducción de la política exterior” y dichas funciones corresponden al Gobierno de la República, además de que las entidades federativas no pueden celebrar “alianza, tratado o coalición” con otro estado o país.

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Bajo ese marco, la FGR revisa si el gobierno de Maru Campos en Chihuahua, a través de su institución estatal, excedió sus facultades durante el operativo en el municipio de Morelos y si la posible invasión de competencia federal continuó aun después del hallazgo.

Cabe señalar que siete personas citadas dentro de la carpeta de investigación por posibles delitos en materia de seguridad nacional no acudieron a rendir entrevista ministerial. La Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos ya las convocó nuevamente para los próximos días.

También comparecieron otras personas requeridas por el Ministerio Público Federal. De acuerdo con la institución, esas entrevistas concluyeron de forma satisfactoria y la indagatoria continuará con servidores públicos estatales que resulten relevantes para las líneas abiertas.

La FGR señaló que la carpeta federal se inició hasta el 18 de abril a partir de una llamada de autoridades de Chihuahua. La institución precisó que esa comunicación ocurrió después de la planeación y ejecución del operativo, por lo que la indagatoria federal comenzó una vez concluido el despliegue estatal.

Al llegar al sitio, agentes ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal no recibieron el área, los indicios ni las sustancias con cadena de custodia por parte de autoridades locales. La Fiscalía asentó esa irregularidad en la carpeta y elaboró un acta circunstanciada con diversas anomalías detectadas al inspeccionar el sitio.

Con relación al desmantelamiento de este narcolaboratorio, la FGR detalló que el inmueble continúa bajo resguardo de autoridades federales en sus condiciones originales, ya que el proceso de destrucción y traslado de sustancias, precursores, objetos e indicios continúa en desarrollo con las medidas de seguridad y las normativas correspondientes.

...Y renuncia el fiscal de Operaciones Estratégicas

› Por Elizabeth Hernández

GUILLERMO ARTURO Zuany Portillo renunció a la titularidad de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, en medio de la investigación por la presencia de cuatro agentes estadounidenses en instalaciones estatales antes del operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, entre el pasado 17 y el 19 de abril.

Su salida se suma a la de otros funcionarios de seguridad importantes de la entidad, y coloca bajo revisión la cadena de mando que conoció, permitió o no reportó esos ingresos previos.

55 mil toneladas de precursores se decomisaron en el operativo

Esta renuncia ocurrió horas después de que la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada para investigar el caso, informó que uno de los elementos extranjeros aparece en un video portando un arma larga dentro de las oficinas de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.

Durante la presentación de los avances, Chávez Villanueva señaló que los registros revisados revelaron la presencia de extranjeros en áreas de la institución y el contacto con servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE). También indicó que, hasta ahora, no existe evidencia de que el arma hubiera sido utilizada durante el despliegue en la Sierra Tarahumara.

El caso abrió una crisis dentro de la estructura de seguridad estatal. Antes de la renuncia de Zuany Portillo, César Jáuregui Moreno dejó la titularidad de la FGE de Chihuahua y asumió “responsabilidad política” por las omisiones relacionadas con la presencia de personal extranjero en el operativo.

Las pesquisas buscan establecer quién autorizó el ingreso de esas personas a instalaciones oficiales, qué funcionarios conocían su presencia y bajo qué condiciones se integraron al convoy que se trasladó a la zona serrana.

Maru Campos instruyó a la Fiscalía de Chihuahua a actuar “caiga quien caiga” frente a los hechos ocurridos en la sierra. Además, la gobernadora emitió ese mensaje después de que la indagatoria interna documentó la presencia de personal extranjero en instalaciones de la corporación estatal.

Luego de la muerte del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Rubén Oseguera Cervantes, ya suman dos renuncias que se presentan de altos funcionarios de la Fiscalía, por lo que se espera que la gobernadora dé a conocer en los próximos días los nuevos nombramientos.

Morena perfila una ruta jurídica contra Campos

› Por Tania Gómez

Legisladores de Morena informaron que analizan una ruta para impulsar acciones legales y políticas contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, incluido un posible juicio político, mientras convocaron a una marcha el próximo 16 de mayo en la capital del estado para exigir explicaciones por la presunta participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad realizados en la entidad.

En conferencia en el Senado, el vocero de los diputados federales, Arturo Ávila, confirmó que el guinda definirá próximamente la estrategia jurídica y parlamentaria contra la mandataria panista.

El Dato: Ante la marcha organizada por Morena, la gobernadora Campos dijo que en Chihuahua se permite la libertad de expresión y dijo que seguirá combatiendo al crimen.

“Sí, el partido va a definir la ruta, tendremos que reunir los grupos parlamentarios. Seguramente en breve, es algo que daremos a conocer en su momento”, dijo al ser cuestionado sobre la posibilidad de promover juicio político contra Campos.

Los morenistas acusaron a la mandataria de violar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional por permitir presuntamente la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) sin autorización del Gobierno federal. Incluso, la calificaron de “traidora a la patria”.

“Desde aquí les decimos: en Chihuahua hay una gobernadora y hay varios responsables que serán procesados seguramente por la Fiscalía General de la República y tendrán que afrontar las consecuencias de este delito muy importante”, aseveró.

La senadora Julieta Ramírez cuestionó la ausencia de la gobernadora en las mesas de seguridad y reclamó que no haya acudido a la Cámara alta cuando se le extendió una invitación a una reunión de trabajo para abordar el tema: “¿Por qué decide ignorar y violar las leyes de este país y acudir en cambio a solicitar apoyo con agencias del extranjero?”.

En tanto, el senador Oscar Cantón señaló que Morena esperará el avance de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) antes de promover medidas más severas, aunque insistió en que existen elementos suficientes para fincar responsabilidades.

“Lo cierto es que la gobernadora no ha mostrado ningún compromiso ni ética política con sus gobernados y menos con el país. Este es un delito que está tipificado claro como traición a la patria”, afirmó.

Los morenistas también rechazaron que el caso de Chihuahua busque desviar la atención de otros temas nacionales, particularmente de len Sinaloa.

Ávila aseguró que en Morena “no protegen a nadie” y afirmó que, cuando existen delitos comprobados, los responsables deben enfrentar las investigaciones correspondientes: “Donde ha habido delitos, hemos perseguido”.

Respecto a la marcha del próximo sábado en la ciudad de Chihuahua, tanto Ávila como Cantón insistieron en que la movilización será “orgánica” y negaron que vayan a trasladar personas en autobuses o mediante acarreo.

Cuando se les preguntó directamente si de otros estados saldrían camiones, como ha ocurrido en movilizaciones vinculadas a su partido, Cantón respondió: “La marcha de Chihuahua es algo que está convocando Morena, porque Morena está sintiendo lo que es la necesidad del pueblo de expresarse. Morena convoca, Morena invita y la gente va a decidir si asiste o no asiste”.

En tanto, Arturo Ávila aseguró que esperan una asistencia masiva de ciudadanos inconformes con el gobierno estatal y rechazó que haya movilización organizada desde el partido.

“Nosotros no movilizamos. Todas las marchas de nuestro movimiento son orgánicas, vienen de abajo, de la gente del pueblo”, refirió.

FGR va a determinar las responsabilidades: CSP

› Por Yulia Bonilla

LUEGO de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se deslindara públicamente de tener conocimiento sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de determinar quiénes fueron responsables de este hecho al que se refirió como una violación a las leyes y la Constitución mexicanas.

“La Fiscalía del Estado de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda en donde está entrevistando a mucha personas de la Fiscalía y de otras áreas del gobierno de Chihuahua y ya tendrá que informar en su momento la Fiscalía cuáles son pues los avances de su investigación”, comentó.

El Tip: La mandataria vio aventurado relacionar el asesinato de Lucía Mora, dirigente de Morena en Chihuahua, con el caso de Campos.

Además, recordó que la instancia estatal es de las pocas que no cuenta con autonomía, debido a que debe responder al gobierno estatal.

“Es cierto, la Fiscalía de Chihuahua es de las pocas fiscalías que no son autónomas, pero la Fiscalía tiene que decir hasta dónde llegan las responsabilidades. ¿Y cuáles son las responsabilidades y de quién? En el marco de la investigación que están haciendo. No me corresponde a mí decir quién es responsable o especular si alguien estuvo o no informado”, comentó.

Respecto a la movilización convocada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, para pedir juicio político contra Campos Galván, la Presidenta subrayó que es un asunto en el que ella no incidió y que sólo corresponde a la decisión que se toma dentro del partido político.

“Nosotros no intervenimos en eso, es una decisión del partido político que decide. Incluso, yo me enteré ayer en la noche que estaban convocando, o sea, no hay relación en ese sentido. Morena pues tiene autonomía para desarrollar sus actividades”, declaró.