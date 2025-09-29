Senado discute reforma a la Ley de Amparo; prevén votación en fast track

El Senado discute la iniciativa de Claudia Sheinbaum para reformar la Ley de Amparo.

Este lunes se llevaron a cabo en el Senado de la República las audiencias públicas para analizar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley de Amparo.

Las sesiones continuarán hasta el martes y se prevé que esa misma noche o el miércoles inicie su dictaminación, con la expectativa de que se apruebe en el transcurso de esta semana.

Audiencias en el Senado buscan analizar con transparencia la iniciativa sobre la Ley de Amparo. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, destacó que el amparo ha sido un instrumento del pueblo frente al poder, por lo que subrayó que toda reforma que busque modificarlo debe discutirse frente a la sociedad, con transparencia y pluralidad.

Corral señaló que se debe analizar con seriedad si los cambios propuestos garantizan que el amparo siga siendo un recurso efectivo, accesible y cercano a las personas. Reconoció que la reforma parte de un interés genuino por fortalecer esta figura, pero advirtió sobre riesgos que podrían debilitarla.

La Jucopo del Senado prevé que la reforma sea dictaminada y votada en fast track. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Aseguró que aún queda camino por recorrer para asegurar que el amparo sea más sencillo, rápido y eficaz, y que nunca se convierta en un instrumento de corrupción, excesos o impunidad.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el morenista Adán Augusto López, informó que la reforma podría ser dictaminada y eventualmente aprobada esta misma semana.

“Puede ser que se dictamine el miércoles en la mañana o el martes por la noche y se vote el miércoles o jueves en la noche”, apuntó López.

