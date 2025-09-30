Alza en números del IMSS sobre empleo, ‘por incorporación de trabajadores de plataformas digitales’: Pedro Haces

Luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que en julio registró 23 millones 591 mil 691 empleos formales, casi 1.3 millones más que el año anterior, el diputado Pedro Haces Barba, de Morena, afirmó que “el alza estuvo influida por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales”.

Haces añadió que se esperan nuevas mejoras en condiciones laborales de mexicanos, y destacó “la visión” del Legislativo por ser “punta de lanza en plataformas digitales”, que calificó como el inicio de reformas para garantizar derechos de trabajadores.

Sobre los salarios, mencionó que crecieron 3.4 por ciento real anual en enero-julio, “excluyendo el efecto de la incorporación de trabajadores de plataformas digitales“.

Sostuvo que el crecimiento de la economía mexicana en 2025 es positivo, según información presentada por el Secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

Explicó que se estima que en 2025 el crecimiento de la economía se ubique en un rango de entre 0.5 y 1.5 por ciento real anual; asimismo, las actividades primarias avanzaron 2.5 por ciento semestral. Sin embargo, las actividades industriales disminuyeron 0.4 por ciento, y en el de los servicios el crecimiento fue de 0.5 por ciento semestral.

