Caen tres presuntos extorsionadores armados en Centro, Tabasco; aseguran drogas y armas

Los tres presuntos extorsionadores fueron capturados en un operativo coordinado en el municipio de Centro.

En un operativo conjunto realizado en el municipio de Centro, Tabasco, fuerzas federales y estatales detuvieron a tres hombres identificados como presuntos integrantes de una célula dedicada a la extorsión y cobro de piso.

Además, a los detenidos se les aseguraron 150 dosis de marihuana, dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 27 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, 23 ponchallantas, dinero en efectivo y la unidad vehicular donde viajaban y fueron detenido.

Equipos tácticos y armas decomisadas a los detenidos durante el operativo en Tabasco. ı Foto: SSPC

Al respecto, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, comunicó en su cuenta de X que la captura forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y resaltó el trabajo coordinado de las instituciones para reducir este delito.

“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de Defensa, SEMAR, SSPC, FGR, Guardia Nacional, FGE Tabasco y SSPC Tabasco detuvieron a tres personas en el municipio Centro de Tabasco, vinculadas con extorsión y cobro de piso. Se les aseguraron diversas dosis de drogas, tres armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico, ponchallantas, dinero en efectivo y un vehículo”, escribió.

Tres hombres vinculados con extorsión fueron detenidos en #Tabasco. https://t.co/pbCriSPitg pic.twitter.com/9LhQVM8GDe — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 30, 2025

Fuentes federales confirmaron que los detenidos fueron identificados como Valentín de Jesús Rodríguez Hernández, alias “El Chupón”, de 22 años; Ulises Rodas García, alias “El Técnico”, de 35; y Francisco López Juárez, alias “El Sombra”.

Su detención se ejecutó derivado de labores de inteligencia e investigación para inhibir actos de extorsión en la entidad, donde los agentes de seguridad identificaron en Centro, Tabasco a tres hombres relacionados con esta actividad ilícita.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @FGETabasco y @SSPCTabasco detuvieron a tres personas en el municipio Centro de Tabasco, vinculadas con extorsión y cobro de piso.

Se les… pic.twitter.com/V4WSR6HVVs — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

Los tres sujetos fueron trasladados junto con lo asegurado al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Con esta detención, las autoridades federales y estatales reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para contener las redes de extorsión que operan en la región y garantizar la seguridad de la ciudadanía en Tabasco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am