Detienen a Juan Pablo ‘N’, piloto aviador del Cártel de Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch informó la detención de Juan Pablo ‘N’, alias ‘Chuki’, quien es identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa.

La detención se llevó a cabo en un operativo en Badiraguato, Sinaloa, en coordinación con elementos de la Defensa, la Fiscalía General de la República y la propia Secretaría.

De acuerdo con el secretario, el detenido cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en… pic.twitter.com/k5YSvE6OXE — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

Información en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT