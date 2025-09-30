En Badiraguato

Detienen a Juan Pablo ‘N’, piloto aviador del Cártel de Sinaloa

‘“Chuki” cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada; la detención se llevó a cabo en un operativo por parte de la Defensa, la FGR y la SSPC

Juan Pablo “N”, alias “Chuki”
Mariel Caballero

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch informó la detención de Juan Pablo ‘N’, alias ‘Chuki’, quien es identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa.

La detención se llevó a cabo en un operativo en Badiraguato, Sinaloa, en coordinación con elementos de la Defensa, la Fiscalía General de la República y la propia Secretaría.

De acuerdo con el secretario, el detenido cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Información en desarrollo...

