Con ‘Mujeres del Maíz’, Gobierno de México reivindica, reconoce y revalora a Malintzin y a las mujeres indígenas

En el marco del Día Internacional de la Traducción y del Año de la Mujer Indígena el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó Mujeres del Maíz, eventos y actividades que se desarrollarán, de octubre a diciembre, para reflexionar sobre el papel de Malintzin o “La Malinche” y de las mujeres indígenas del pasado, del presente y del futuro.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que esta serie de actividades tiene como objetivo reivindicar, reconocer y revalorar a todas las mujeres de los pueblos originarios de todos los tiempos, pero, particularmente el papel de Malintzin , quien ha sido configurada como “la traidora” desde el siglo XX con libro como el Laberinto de la Soledad de Octavio Paz.
“Se van a desarrollar de aquí a diciembre. Revalorando, reconociendo, reivindicando de una manera distinta a Malintzin, pero no solo a ella, sino a todas las mujeres indígenas de antes, de ahora y de después”, destacó en la conferencia matutina: “La mañaneras del pueblo”.
Sheinbaum presenta Mujeres del maíz, para reconocimiento de indígenas y reivindicar a Malintzin
María del Carmen Álvarez, mujer chichimeca, informó que la finalidad de Mujeres del Maíz en honrar a Malintzin, quien destacó como la madre de la resiliencia, a través de actividades como:
- Muestra de danza: Danza de la Malinche, en el Zócalo, el 12 de octubre
- Foro: ¡Qué traidora ni qué la chingada! ¿Quién es Malintzin?, en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, el 19 de octubre.
- Coloquio internacional: Malintzin: Mujer palabra, en el Palacio de Bellas Artes, el 27 de noviembre, organizado por la Secretaría de Cultura.
- Folleto digital de las 400 mujeres, por la Secretaría de las Mujeres.
- Cápsulas de Canal 22.
- 9 capítulos de Cápsulas de Radio, producidos por Radio Educación.
- Radios Comunitarias, por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Marisela González González, aseguró que las mujeres indígenas han superado, a través de los años, una serie de obstáculos, por ello, es indispensable que a través de su voz se conozca su lengua y se reivindiquen cada uno de sus derechos.
En la conferencia matutina, mujeres de los pueblos náhuatl, mazateco, otomí, purhépecha, mixe popoluca, chichimeca guachichil, yokot´an, maya y Pitahaya, leyeron la Cartilla de lo Derechos de las Mujeres que ha sido traducida a 35 lenguas originarias.
