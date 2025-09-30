Con ‘Mujeres del Maíz’, Gobierno de México reivindica, reconoce y revalora a Malintzin y a las mujeres indígenas

En el marco del Día Internacional de la Traducción y del Año de la Mujer Indígena el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó Mujeres del Maíz, eventos y actividades que se desarrollarán, de octubre a diciembre, para reflexionar sobre el papel de Malintzin o “La Malinche” y de las mujeres indígenas del pasado, del presente y del futuro.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que esta serie de actividades tiene como objetivo reivindicar, reconocer y revalorar a todas las mujeres de los pueblos originarios de todos los tiempos, pero, particularmente el papel de Malintzin , quien ha sido configurada como “la traidora” desde el siglo XX con libro como el Laberinto de la Soledad de Octavio Paz.

“Se van a desarrollar de aquí a diciembre. Revalorando, reconociendo, reivindicando de una manera distinta a Malintzin, pero no solo a ella, sino a todas las mujeres indígenas de antes, de ahora y de después”, destacó en la conferencia matutina: “La mañaneras del pueblo”.

María del Carmen Álvarez, mujer chichimeca, informó que la finalidad de Mujeres del Maíz en honrar a Malintzin, quien destacó como la madre de la resiliencia, a través de actividades como:

Muestra de danza: Danza de la Malinche, en el Zócalo, el 12 de octubre

Foro: ¡Qué traidora ni qué la chingada! ¿Quién es Malintzin?, en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, el 19 de octubre.

Coloquio internacional: Malintzin: Mujer palabra, en el Palacio de Bellas Artes, el 27 de noviembre, organizado por la Secretaría de Cultura.

Folleto digital de las 400 mujeres, por la Secretaría de las Mujeres.

Cápsulas de Canal 22.

9 capítulos de Cápsulas de Radio, producidos por Radio Educación.

Radios Comunitarias, por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Marisela González González, aseguró que las mujeres indígenas han superado, a través de los años, una serie de obstáculos, por ello, es indispensable que a través de su voz se conozca su lengua y se reivindiquen cada uno de sus derechos.

En la conferencia matutina, mujeres de los pueblos náhuatl, mazateco, otomí, purhépecha, mixe popoluca, chichimeca guachichil, yokot´an, maya y Pitahaya, leyeron la Cartilla de lo Derechos de las Mujeres que ha sido traducida a 35 lenguas originarias.

