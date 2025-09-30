Exdirectivo de DEA calcula cruce ilegal de hasta 500 mil armas al año desde EU

En el marco del anuncio de la Misión Cortafuegos contra el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), explicó a La Razón que “es demasiado fácil” para los grupos delictivos adquirir armamento de alto poder, al grado de que alrededor del 80 por ciento del arsenal que emplean los cárteles proviene del norte.

“Calculamos que entran aproximadamente de 300 mil a medio millón de armas de fuego anualmente de los Estados Unidos a México”, estimó.

La diferencia entre ambos países es considerable. Mientras en México existe únicamente una tienda controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional, que vende unas seis mil 500 armas de bajo calibre cada año y bajo estrictos controles, en Estados Unidos operan alrededor de 80 mil vendedores con licencia.

El Dato: El pasado 26 de septiembre se reunieron en Texas integrantes del Gabinete de Seguridad para la reunión inaugural del grupo que dará seguimiento a las acciones bilaterales.

“Son más que McDonald’s, Wendy’s, Burger King y Subway juntos en este país”, comparó Mike Vigil, lo que muestra la magnitud del mercado estadounidense y la facilidad para abastecerse de armamento.

Hace unos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo inédito alcanzado la semana pasada con Estados Unidos para frenar el trasiego de armas. La Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego, contempla más revisiones fronterizas, intercambio de información y fortalecimiento de la cooperación bilateral.

También contempla la expansión del sistema de rastreo eTrace y de la tecnología de imágenes balísticas a las 32 entidades de México, lo que permitirá fortalecer investigaciones conjuntas y procesos penales.

El Tip: desde el inicio de la administración Trump, el gobierno de EU ha iniciado más de 125 investigaciones por tráfico de armas e identificado redes de trasiego de artefactos.

Asimismo, Estados Unidos puso en marcha una plataforma segura para el intercambio de información sobre cargamentos sospechosos de drogas, armas o precursores químicos. Estados Unidos complementó este esfuerzo con la operación Sin Dejar Rastro, que ha derivado en más de 125 investigaciones contra traficantes.

El exagente de la DEA describió los métodos de los traficantes. Explicó que muchas veces desarman los artefactos y los transportan en piezas ocultas dentro de compartimentos de vehículos, e incluso en tráileres completos.

En otras ocasiones, comentó, pagan a agentes aduanales para que permitan el cruce sin revisión. Y una vez en territorio mexicano, esas piezas se ensamblan para convertirse en pistolas semiautomáticas, rifles de asalto como AR-15 y AK-47, ametralladoras calibre .50 y granadas.

“Es equipo de guerra”, resumió, y subrayó que, incluso con pequeñas modificaciones, los cárteles convierten armas semiautomáticas en automáticas con gran facilidad.

Mike Vigil cuestionó: “(El presidente) Donald Trump declaró a seis cárteles como grupos terroristas pero, ¿por qué los está armando? Esa es la pregunta contundente”.

A su juicio, la influencia del lobby armamentista explica la inacción en Washington: “Los republicanos, incluyendo a Trump, nunca han querido controlar las armas porque la Asociación Nacional del Rifle les da millones y millones de dólares para sus campañas”.

El Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente, entregado a la Comisión Permanente del Senado a mediados de año, da cuenta de la dimensión del fenómeno. Entre finales de 2024 y principios de 2025, la Secretaría de la Defensa identificó 11 rutas principales de contrabando de armas que atraviesan prácticamente todo el país.

Una de las más utilizadas comienza en San Diego, cruza hacia Tijuana y se extiende por Culiacán, Tepic, Manzanillo y Acapulco, conectando directamente a la costa del Pacífico. Otra ruta parte de Yuma, Arizona, hacia San Luis Río Colorado, y después recorre Sonora. Desde Nogales, Arizona, las armas entran también a Nogales, Magdalena de Kino, Hermosillo y Ciudad Obregón, antes de dispersarse hacia otras zonas del noroeste.

Más al centro, el trasiego inicia en El Paso, Texas, y cruza por Ciudad Juárez y Chihuahua capital, para seguir hacia Torreón, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, un corredor que conecta con el Bajío.

Otro eje arranca en Laredo y atraviesa Nuevo Laredo, Monterrey, San Luis Potosí y Querétaro hasta llegar a la Ciudad de México. Al sur, desde Brownsville, Texas, las armas ingresan por Matamoros y se distribuyen hacia Veracruz, Puebla y Oaxaca, ampliando el flujo hacia la región del Golfo y el sureste del país.

Este movimiento transfronterizo ha sido descrito por organizaciones internacionales como un “río de hierro”. De acuerdo con Vision of Humanity, el flujo de miles de armas desde armerías estadounidenses hacia México representa uno de los principales motores de la violencia letal.

Mientras que el portal especializado The Conversation advierte que los cárteles utilizan “cientos de miles de armas compradas legalmente en armerías de Estados Unidos”, lo que conecta de manera directa la laxitud de ese mercado con la espiral de homicidios, tráfico de drogas y migración forzada en territorio mexicano.

En su Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum colocó el combate al tráfico ilegal de armas como uno de los ejes prioritarios de la estrategia de seguridad nacional, al advertir que el flujo de armamento proveniente de Estados Unidos alimenta de manera directa la violencia criminal en México.

El informe también detalla que, gracias a la participación del personal militar y de la Guardia Nacional en las aduanas, se logró interceptar el ingreso de armamento ilegal. Del 1 de octubre de 2024 al 31 de julio del 2025, las autoridades detuvieron a 25 mil 329 personas y aseguraron 13 mil armas de fuego, junto con vehículos, dinero en efectivo y drogas.

Trasiego masivo ı Foto: Imagen: Especial

Admiten necesidad de operativos antitrasiego

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el programa “Barrera a las Armas”, acordado con Estados Unidos, para frenar el tráfico de armas, representa una “visión completamente distinta” para enfrentar este problema binacional, pues indicó que, por primera vez, el país vecino reconoce que tiene que hacer operativos en su propio territorio para evitar el tráfico ilegal de armas a México.

En conferencia subrayó que en el acuerdo, también denominado “Barrera al Fuego”, EU reconoce por primera vez el trasiego de armamento hacia México, así como su responsabilidad en ello, y con el cual se complementa el convenio de seguridad que se concretó con la pasada visita del secretario de Estado, Marco Rubio.

“Es un acuerdo muy importante que se llama ‘Barrera a las Armas’ o ‘al Fuego’, y es un primer acuerdo adicional o un primer entendimiento relacionado con el entendimiento con el que llegamos recientemente con el gobierno de EU.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

“Normalmente piden que México haga operativos para que la droga no entre de México a EU. Por primera vez, EU reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacia México.

“Y además, fortalecer la investigación y la comunicación, ahí donde se encuentran armas estadounidenses que entraron ilegalmente, que cerca del 75 por ciento de lo que se incauta, reconocido por el Departamento de Justicia de EU, que se pueda hacer la trazabilidad de dónde vino”, dijo.

Recordó el operativo Rápido y Furioso, en el que se permitió la introducción de armas a México durante el sexenio de Felipe Calderón, y con el cual, señaló, nunca se llegó al fondo de la investigación.

“Ustedes saben que durante años EU no aceptó que este era un problema; o hizo el operativo “Rápido y Furioso” con la anuencia de —entonces— Calderón —estaba el presidente Obama en Estados Unidos— para supuestamente poner chips en las armas de EU y venderlas a México a propósito”, declaró la mandataria.

Agregó que durante este operativo, las organizaciones criminales tuvieron acceso al armamento que se dejó entrar al país con la intención de que por medio de las armas se pudiera dar seguimiento a criminales, quienes, sin embargo, retiraron los dispositivos instalados para ello y se quedaron con los artefactos.

“¿Y qué fue lo que hicieron los grupos delictivos? Le quitaron el chip y se usaron esas armas para fortalecer a la delincuencia organizada. Nunca se llegó al fondo de la investigación en este caso, a pesar de que hubo agentes estadounidenses que fallecieron debido a este operativo”, dijo.

Refirió que este plan implicó la creación de un grupo de trabajo de alto nivel en donde los subsecretarios para se le dé seguimiento a los resultados y la implementación de las medidas a tomar, y que la colaboración también será en materia de combate al trasiego de combustible.

“EU planteó que había petróleo crudo que venía de México, que se refinaba en EU y luego entraba a México sin pagar impuestos y de manera ilegal. Nos interesa mucho la información, porque ellos tienen controles en las aduanas”, dijo.

DEA detiene a 670 personas ligadas al CJNG

› Por Yulia Bonilla

Durante un operativo de cinco días, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) detuvo a 670 personas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada por Estados Unidos una organización terrorista, a la que advirtió que no dará marcha atrás en su estrategia de combate.

El dispositivo se llevó a cabo entre el 22 y 26 de septiembre en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras, lo que derivó en la incautación de 92.4 kilos de polvo de fentanilo, 6.62 kilos de metanfetamina, 22.8 de cocaína y 33 de heroína, así como 18 millones 644 mil 105 dólares en divisas y 244 armas de fuego.

La DEA aseguró que el compromiso es el de desmantelar las redes de comando, control y distribución, así como a continuar con la búsqueda del cofundador y líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Parte de los narcóticos decomisados por la Agencia Antidrogas estadounidense, difundidos ayer. Foto›Especial

El Tip: EL pasado 8 de septiembre, la DEA reportó un operativo contra presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, que derivó en la detención de 617 personas.

“La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos, Que esto sirva de advertencia: la DEA no cejará.

“Trabajando codo a codo con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales, y a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA se compromete con estas alianzas para combatir directamente a las organizaciones terroristas designadas.

154 kilos de diferentes drogas fueron decomisadas

“Cada arresto, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo; juntos continuaremos esta lucha hasta derrotar esta amenaza”, advirtió el administrador interino de la DEA, Terrance Cole.

Al Cártel lo señala de operar a nivel global con decenas de miles de miembros y “facilitadores” en al menos 40 países, y que posibilitan la producción, fabricación, distribución y operaciones relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas.