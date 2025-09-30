México desperdicia anualmente 20.4 millones de toneladas de alimentos: FAO

En México, cada año se pierden aproximadamente 20.4 millones de toneladas de alimentos, equivalentes al 34 por ciento de la producción nacional, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por lo que hizo un llamado a reducir el desperdicio.

Al participar en un conversatorio convocado por la Central de Abasto de la Ciudad de México y la FAO, la representante de dicho organismo en México, Lina Pohl, advirtió que es inaceptable la paradoja de que mientras millones padecen hambre, toneladas de comida se tiran cada día .

“Reducir pérdidas y desperdicios no es opcional: es clave para garantizar el derecho a la alimentación y avanzar hacia un futuro sostenible”, subrayó.

En conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la Central de Abasto (CEDA) explicó que, a nivel mundial, aproximadamente 13 por ciento de los alimentos se pierde en las primeras etapas de la cadena y alrededor del 19 por ciento se desperdicia en hogares, restaurantes y comercios.

En conjunto, esto equivale a miles de millones de comidas y genera entre 8 por ciento y 10 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Ante ello, la CEDA señaló que ello representa un costo superior a los 400 mil millones de pesos, genera 36 millones de toneladas de CO2 equivalente y consume el 40 por ciento del agua destinada a la agricultura, mientras 27.5 millones de personas viven en inseguridad alimentaria .

Ante ello, la CEDA y la FAO trabajan en aprovechar los alimentos que quedan la CEDA, el centro de abasto más grande del mundo.

“Diseñamos una estrategia de economía circular para la CEDA. Ya se han realizado algunas acciones y seguiremos con este esfuerzo, porque la Central de Abasto es la más grande del mundo. Lo que se haga aquí puede replicarse en otras partes del planeta”, externó Lina Pohl.

Ello, con el fin de impulsar soluciones conjuntas y alianzas que reduzcan la pérdida y el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena, desde la producción hasta el consumo, lo que, agregaron, será una gran contribución a la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la acción climática.

