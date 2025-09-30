Sheinbaum recuerda ultimatum a farmacéuticas: ‘Si no cumplen hoy, empiezan sanciones’

Al recordar que este 30 de septiembre vence el plazo que se dio a las 33 farmacéuticas que incumplieron con los contratos para entregar más de 43 millones de piezas de medicamentos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que si no cumplen con las entregas este martes entonces comenzarán a aplicarse las sanciones por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Si hoy no cumplen, entonces empiezan las sanciones. Tiene que sancionar la Secretaria Anticorrupción”, dijo.

También recordó que ya se revisa el monto que adeuda el gobierno a las empresas, correspondiente a pagos no realizados en contratos de años anteriores, lo cual, recalcó, no significa que ahora puedan incumplir en los nuevos contratos que asumieron.

En la imagen, medicamentos genéricos ı Foto: ilustrativa: Pexels

“Se está revisando donde haya deudos. Ahora, eso no quita que ellos no hayan cumplido con la entrega de medicamentos, porque en ningún lugar en el contrato se dijo que no hubieran concursado, si había deudos, pero deciden concursar y en el contrato está especificado claramente que deben de cumplir. En el contrato nunca dice: ‘Si tienes adeudos, tienes posibilidad de no cumplir’. Nunca. Entonces, ellos están faltando a un contrato”, declaró.

El pasado 23 de septiembre, el Gobierno Federal exhibió a más de una treintena de empresas, mismas a las que se les advirtió que si no cumplen este mes serán acreedoras a sanciones.

Durante la conferencia matutina de ese martes, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, dio a conocer los nombres y el porcentaje de incumplimiento en el que han caído 33 empresas a las que responsabilizó de meter en problemas la salud de todos los pacientes.

