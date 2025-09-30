Tormenta Tropical ‘Octave’ se forma en el Pacífico; prevén lluvias en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la formación de la Tormenta Tropical Octave en el Océano Pacífico, fenómeno que evolucionó a partir de la depresión tropical Quince-E durante la madrugada del martes.

Se ha formado la #TormentaTropical #Octave a partir de la #DepresiónTropical Quince-E en el océano #Pacífico.



Debido a su distancia y trayectoria no representa preligro para #México. pic.twitter.com/ds5AUS9ni9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 30, 2025

Aunque su centro se localiza lejos de las costas mexicanas, sus bandas nubosas podrían generar lluvias intensas en entidades del occidente y sur del país en los próximos días.

De acuerdo con el organismo, Octave se ubica a unos 1,495 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y avanza hacia el noroeste a 7 km por hora.

Destacando que presenta vientos sostenidos de 65 km/h y rachas que alcanzan los 85 km/h. Por su lejanía y trayectoria, no representa peligro directo para el territorio nacional; sin embargo, se pide a la población mantenerse informada, ya que sus efectos indirectos sí podrían sentirse en tierra firme.

Posibles estados afectados por lluvias

El SMN detalló que las bandas nubosas de Octave, en combinación con otros sistemas atmosféricos, podrían provocar precipitaciones puntuales fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, con acumulados que podrían llegar hasta los 150 milímetros.

También se esperan chubascos en Oaxaca y Nayarit, además de lluvias moderadas en estados del Bajío y del centro-norte, como Zacatecas, Aguascalientes y Durango.

Dichas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, deslaves en zonas montañosas, incremento en caudales de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y carreteras.

Autoridades estatales de protección civil han emitido recomendaciones para que la población evite cruzar ríos o zonas inundadas y permanezca atenta a los avisos meteorológicos.

Temporada activa en el Pacífico

Octave se suma a la lista de fenómenos que han surgido durante una temporada de ciclones tropicales particularmente activa en el Pacífico. Tan solo en septiembre, varias tormentas y huracanes se han desarrollado en la región, dejando lluvias torrenciales en distintos estados y generando afectaciones en infraestructura y viviendas.

Especialistas advierten que, aunque Octave mantenga una trayectoria en mar abierto, el constante ingreso de humedad que arrastran este tipo de sistemas puede potenciar lluvias en amplias zonas del país.

“No debemos confiarnos porque el ciclón no toque tierra. Sus remanentes pueden combinarse con otros fenómenos y provocar daños significativos”, señalaron expertos en meteorología.

El SMN reiteró que la temporada de huracanes concluirá hasta finales de noviembre, por lo que todavía podrían presentarse nuevos sistemas en las próximas semanas.

En tanto, la recomendación para las comunidades costeras y zonas vulnerables es seguir los reportes oficiales y preparar medidas preventivas ante posibles contingencias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL