UNAM comparte acciones para retomar actividades seguras en sus planteles

La UNAM tomará acciones para que la comunidad universitaria pueda regresar de manera segura a las instalaciones de todas las instituciones académicas, y retomen sus actividades presenciales.

De acuerdo con un comunicado compartido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el rector de la institución universitaria, Leonardo Lomelí, expuso las líneas de acción que tomarán en casos de amenazas.

Estas acciones se dividen en dos apartados, en los que se desglosa las medidas que se deben aplicar cuando existan casos de amenazas, así como lo que deben hacer dentro de las instalaciones después de lo acontecido durante estas semanas.

Mensajes de amenaza contra alumnos de la UNAM enviados por privado o puestos en baños de diferentes facultades. ı Foto: Especial

En el primer apartado, que refiere a la línea de acción que debe ser aplicada ante casos de amenazas se encuentran tres puntos:

Informar y denunciar: Las facultades, escuelas, institutos y centros que conforman la UNAM que reciban amenazas deben informar de manera inmediata a la Secretaría de Prevención, así como a Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria.

También se debe infrmar a la Oficina del Abogado General, pues este será responsable de levantar una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Aplicar protocolos y acciones coordinadas con su Consejo Técnico: En conjunto con el Consejo Técnico, los directivos de las instituciones académicas deben evaluar qué tan viable es que las actividades académicas sean en línea de manera temporal.

Esto con la finalidad de que se realicen los protocolos correspondientes dentro de las instalaciones y se puedan presentar las denuncias ante las autoridades.

Definir con su órgano colegiado los pasos a seguir: Los directivos de los planteles en conjunto con el Consejo Técnico y la comisión local de seguridad deben verificar que las condiciones son seguras dentro de las instalaciones antes de que se retomen las actividades presenciales en los planteles.

Amenazas contra la comunidad de la Facultad de Química de la UNAM. ı Foto: RRSS

En cuanto a las acciones que se van a realizar, estas están desplegadas en cuatro puntos:

Incluir y escuchar a la comunidad en las propuestas para mejorar y fortalecer la seguridad de los planteles. Reforzar las medidas de seguridad mediante monitoreo permanente. En caso de nivel bachillerato, los padres de familia serán incluidos en el proceso de manera voluntaria. Fortalecer los programas de atención psicológica y emocional en coordinación con el gobierno federal y los gobiernos estatales y de la Ciudad de México. Llevar a cabo medidas adicionales para poder retomar todas las actividades presenciales con normalidad.

Esta mañana, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), EL Gabinete de Seguridad se encuentran colaborando con las investigaciones sobre las amenazas que recibieron varias escuelas de la UNAM.