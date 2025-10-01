Alejandro Moreno afirma que señalamientos de corrupción y lavado de dinero contra él son falsos

Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó este miércoles que denunciará en México y a nivel internacional a la Presidenta Claudia Sheinbaum, por abuso de poder, ya que lo acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero.

“Eso es absolutamente falso”, expresó Alejandro Moreno en sus redes sociales.

Señora Presidenta @Claudiashein, la voy a DENUNCIAR en México y a nivel Internacional.



En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama.



Jurídicamente he demostrado, con… pic.twitter.com/uCFLgIhO4M — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 1, 2025

De manera categórica, el senador y dirigente nacional del tricolor precisó que jurídicamente ha demostrado, con la ley en la mano, que su patrimonio es lícito y transparente.

Alejandro Moreno puntualizó que el máximo órgano judicial ya sentenció a su favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito.

Señaló que las mentiras y calumnias de la Presidenta Claudia Sheinbaum “no son otra cosa más que distractores de Morena para evadir su responsabilidad ante la evidente y desbordante complicidad entre el gobierno y el crimen organizado”.

Alejandro Moreno agregó que “cuando se trata de la oposición y de mí, sin titubeos, nos calumnia desde la tribuna presidencial. Eso no solo es una irresponsabilidad brutal, es temerario, es un uso faccioso y cobarde del poder”.

Alejandro Moreno aseveró que, con ello, “confirma lo que hemos denunciado: ustedes están instaurando en México una narcodictadura terrorista y comunista, como en Venezuela”.

El presidente del CEN del PRI sostuvo que “todo México y el mundo saben que son un narcogobierno corrupto, cínico y criminal. Activan todo el aparato gubernamental de propaganda para hablar de otros temas y no de los que verdaderamente los exhiben”.

Por ello, Alejandro Moreno ratificó que “vamos a proceder legalmente. Porque ninguna mentira, ningún abuso y ninguna amenaza van a silenciarnos ni a frenar la voz del pueblo de México”.

A las mexicanas y los mexicanos, expresó Alejandro Moreno que “no hay que tener miedo ni temor”, e hizo un llamado a defender a las familias mexicanas, a la democracia y la libertad.

