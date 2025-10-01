Becas Benito Juárez 2025: ¿Cómo y cuándo registrarse?

Las Becas Benito Juárez forman parte de los Programas Para el Bienestar, que otorgan apoyos económicos a sectores en situación de bulnerabilidad, con la finalidad de brindarles un ingreso con el que puedan adquirir útiles escolares.

Las Becas para el Bienestar tienen el objetivo de fortalecer el acceso a una educación inclusiva y equitativa de las y los estudiantes de nivel básico, media superior y superior.

El monto de los apoyos económicos es distinto en cada nivel escolar, al igual que los periodos de registro a estos programas.

¿Cómo tramitar la Becas Benito Juárez para estudiantes de preparatoria?

Del primero al 15 de octubre se abre el periodoo de registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez para estudiantes de nivel bachillerato que estén inscritos en escuelas públicas.

Para poder brindarle un respaldo económico para la continuidad de sus estudios, esta beca se otorga durante cinco bimestres durante el año, y el monto que se deposita es de mil 900 pesos.

Este registro debe realizarlo el estudiante que quiera ser beneficiario de este programa, y para hacer el registro requerirá contar con su Llave MX.

Para poder solicitar la beca el estudiante debe estar inscrito en una escuela pública de bachillerato, o una escuela profesional técnico bachiller y no contar con alguna otra beca federal que tenga el mismo fin.

Para realizar el registro se deben seguir los siguientes pasos:

Crea tu cuenta en llave.gob.mx. Ingresa a becabenitojuarez.gob.mx. Captura tu CURP y datos de contacto. Ingresa la Clave de Centro de Trabajo de tu escuela. Verifica y confirma tu registro.

Mi beca para empezar 2025 ı Foto: Especial La Razón

¿Cómo puedo solicitar la Becas Benito Juárez para un estudiante de primaria?

Mi beca para empezar es la beca dirigida a estudiantes inscritos a nivel preescolar y primaria, y tiene como objetivo brindar un ingreso para disminuir la deserción académica.

Este registro se encuentra disponible desde que comenzó el ciclo escolar, y en caso de contar con menores de edad que ya fueron acreedores de este programa en el anterior ciclo escolar, se debe actualizar este registro máximo el 30 de diciembre del 2025

Los montos que recibirán las y los beneficiarios de este programa está dividido en tres categorías:

Nivel preescolar, quienes recibirán un total de 600 pesos mensuales

Nivel primaria, quienes recibirán un total de 650 pesos mensuales

Nivel Centro de Atención Múltiple (CAM), quienes recibirán un total de 600 pesos mensuales en todos los niveles.

Los depósitos de Mi beca para empezar se hacen los primeros días hábiles del mes del ciclo escolar 2025-2026

Para realizar el registro de beneficiario para el programa Mi beca para empezar 2025 debes presentar los siguientes documentos en original y copia:

CURP del beneficiario, debe contener la leyenda “Certificada: Verificada con el Registro Civil” Identificación oficial vigente del padre o tutor. Puede ser INE, cédula profesional, pasaporte vigente, cartilla militar ó licencia de conducir vigente. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses. Puede ser el recibo de agua, CFE, gas, predio, servicio de internet o constancia de residencia. Correo electrónico personal. Número de teléfono celular personal. Cuenta Llave CDMX creada por el tutor con el mismo correo electrónico y número de teléfono registrados el ciclo anterior.