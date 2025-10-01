Becas Benito Juárez 2025: cuándo cierra el registro para recibir 9 mil 500 pesos

La Beca Benito Juárez abrió su registro este 1 de octubre.

¡Atención, estudiantes de bachillerato! Este 1 de octubre inició el registro en línea para recibir 9 mil 500 pesos como parte de la Beca Universal “Benito Juárez” para estudiantes de nivel medio superior.

La beca consiste en un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales, dispersados en los 10 meses que dura el ciclo escolar, es decir, en cinco depósitos.

¿Hasta cuándo puedo registrarme a la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior?

Estudiantes inscritos en bachilleratos públicos tienen hasta el miércoles 15 de octubre para registrarse a la Beca Benito Juárez, a través de la plataforma www.becabenitojuarez.gob.mx.

Para aplicar, las y los estudiantes interesados deberán contar con algunos documentos:

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Si el estudiante es menor de edad, deberá presentar un comprobante de estudios; además, el madre, padre, tutora o tutor, deberá facilitar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente

CURP

Número de celular

Correo electrónico

¿Cómo puedo registrarme para recibir la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior?

Julio León Trujillo, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, detalló paso a paso el proceso de registro para la beca a estudiantes de educación media superior:

El primer paso es ingresar a la plataforma www.becabenitojuarez.gob.mx; posteriormente:

Ingresa a Llave MX Iniciar sesión y completa el registro con los datos solicitados, como la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela, que puedes consultar aquí Subir alguno de los siguientes comprobante de estudios: constancia de estudios, credencial escolar, formato de inscripción o reinscripción, o tira de materias Ingresar datos de tu domicilio y subir un comprobante de domicilio Si eres menor de edad, deberás ingresar los datos de tu madre, padre o tutor Descargar el comprobante de registro que contiene el número de folio y los datos ingresados

Toma en cuenta que todos los documentos deben ser subidos en formato PDF, JPG o PNG y no pesar más de 3MB.

