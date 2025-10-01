Gobierno revalora a Malitzin y a las mujeres indígenas

En el marco del Día Internacional de la Traducción, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una jornada de eventos denominada Mujeres del maíz, que busca resaltar a la mujer indígena y reivindicar a Malintzin en la historia mexicana.

La mandataria comentó que, durante el siglo pasado, Malitzin fue descrita como una traidora, particularmente en el libro Laberinto de la soledad, del escritor mexicano Octavio Paz, señalamiento que, dijo, no se trata de una crítica a la obra, sino de realizar una crítica constructiva.

7 actividades se desarrollarán en lo que resta del año

“Además de mujeres de los pueblos indígenas, participan mujeres que se han dedicado a estudiar este tema. Muchas de ellas originarias de pueblos y que hoy son conocidas académicas”, dijo.

La jornada incluye una muestra de danza que se realizará el 12 de octubre durante la Feria Internacional del Libro. El 19 de octubre se realizará el foro ¡Qué traidora ni qué la chingada!, ¿quién es la Malintzin? Asimismo, se transmitirán cápsulas en Canal 22 y en Radio Educación.

En la conferencia matutina leyeron la Cartilla de los Derechos de las Mujeres ­—que ha sido traducida a 35 lenguas originarias— Angélica González Pinillos, en náhuatl; Teresa de Jesús Ríos García, en mazateco; Marisela González González, en otomí; Jéssica Guadalupe Espicio Sebastián, en p’urhépecha; Lucía Eugenio Bibiano, en popoluca; María del Carmen Álvarez Juárez, en chichimeco; María Arcelia Rodríguez Torres, en yokot´an; Agustina del Carmen Tah Pech, en maya; y Dulce Belem Romero Castillo, en yaqui.

Marisela González González aseguró que las mujeres indígenas han superado, a través de los años, una serie de obstáculos; por ello, es indispensable que, a través de su voz, se conozca su lengua y se reivindique cada uno de sus derechos.

En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que existe la posibilidad de que a partir del ciclo escolar 2026-2027 se incluya en los libros de texto gratuitos una nueva narrativa sobre la también llamada Doña Marina, nacida en el año 1500 en Oluta, Veracruz, para reivindicar su paso por la Conquista como una traductora de gran relevancia y no como una traidora.

Atienden a afectados por las inundaciones

Por Yulia Bonilla

Al visitar la zona afectada por las inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que ninguna persona quedará “desamparada”.

De salida rumbo al estado de Morelos, donde encabezará el penúltimo evento de su gira nacional, la mandataria acudió a la entidad mexiquense, junto a la gobernadora Delfina Gómez, para evaluar los trabajos que se llevan a cabo para atender a los habitantes y los daños en casas, negocios y vialidades.

Desde la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, en la colonia Ampliación Vicente Villada —el punto con más afectaciones—, explicó que la Secretaría del Bienestar ya se encuentra levantando el censo para dar un primer apoyo a los damnificados esta misma semana.

Sin embargo, adelantó que después de la evaluación que se haga en la zona, así como la identificación de riesgos se dispersara un segundo apoyo a la población.

De izq. a der.: Clara Brugada, Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez, ayer, en Nezahualcóyotl. Foto›Especial

“Se están levantando los censos lo más pronto posible se va a dar el primer apoyo está en una semana se va a dar y después de acuerdo con la evaluación de riesgos se va a dar un segundo apoyo muy pronto nadie se va a quedar desamparado”, declaró.

Subrayó que también se realiza una valoración integral de las obras que se tienen que hacer a partir de este 2025 para evitar que se repitan las inundaciones, aunque recalcó que en esta ocasión se trató de una lluvia atípica.

“Para evitar que haya nuevamente estas inundaciones, han sido lluvias pues muy atípicas, llovió lo que no había llovido desde los últimos años, pero de todas maneras pues tenemos que alcanzar estamos aquí apoyando a los presidentes municipales”, declaró.

ubido en redes sociales, la mandataria agregó: “Estamos planeando una obra integral para poder ayudarle a las familias de toda la zona oriente del Valle de México. No están solos, vamos a estar cerca de ustedes. Y el Gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales estamos coordinados para apoyarles”.

Comentó que uno de los problemas ya identificados es una contrapendiente en el drenaje, lo cual dificulta el movimiento del agua y que ahora será uno de los puntos a resolver. Comentó que en el lugar hay un despliegue de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para brindar asistencia.

“Todos están ayudando, se están limpiando las casas, afortunadamente la zona más difícil, porque lo que se ha visto es que el drenaje tiene una contrapendiente para el suministro, y a todo eso le vamos a entrar ahora a resolver. Pero la emergencia está cediendo y vienen los primeros apoyos, y de acuerdo al censo, pues el siguiente apoyo que vamos a dar”, remarcó.

El gobierno mexiquense informó que hasta ayer, el 87 por ciento de las calles del municipio ya se encuentran sin afectaciones, y que los trabajos continúan en 14 calles que todavía están afectadas, con equipos especializados tipo Vactor, minicargador y los denominados “Goliath”, que trabajan para abatir los niveles y el desazolve en el drenaje.

A la reunión asistieron también los titulares de la SEP, Mario Delgado; Bienestar, Ariadna Montiel; SICT, Jesús Antonio Esteva; Protección Civil, Laura Velázquez, así como los alcaldes de Nezahualcóyotl, La Paz e Iztapalapa.

Brigadas realizan limpieza y desinfección en calles y viviendas

Tras las severas inundaciones registradas en colonias como Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada, autoridades estatales y municipales desplegaron brigadas de limpieza, desinfección y atención médica para las familias afectadas.

Vecinos reportaron que en algunas calles el agua se tornó de color rojizo, lo que encendió alertas por posible contaminación. Ante ello, especialistas realizan muestreos para descartar riesgos a la salud.

La gobernadora Delfina Gómez informó que esta misma semana iniciarán los apoyos a damnificados y se levantará un censo casa por casa para determinar daños.

