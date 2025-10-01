MC presenta balance crítico de siete años de gobiernos de Morena

Al presentar un balance crítico de siete años de gobiernos de Morena, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que su organización política no busca el fracaso del actual gobierno ni se resigna al pasado, sino que ofrece alternativas reales para construir un México más seguro, próspero y con igualdad de oportunidades.

“México no tiene que elegir entre el presente de insatisfacción y un regreso al pasado. México tiene un futuro, y esa alternativa la vamos a construir todas y todos para las próximas generaciones”, enfatizó Álvarez.

El líder del partido naranja afirmó que el país vive un momento decisivo y que la única manera de construir un mejor futuro es apostar por una alternativa distinta, capaz de romper con la polarización y con la estrategia fallida de seguridad que ha marcado al país en las últimas dos décadas.

MC destaca rezago en balance sobre gobiernos de Morena

De acuerdo con el análisis presentado, durante los últimos siete años México ha experimentado el menor crecimiento económico en un siglo, el debilitamiento del Poder Judicial y niveles históricos de violencia e impunidad, donde 96 por ciento de los delitos quedan sin castigo.

Álvarez Máynez compartió escenario con la senadora federal Amalia García y Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Pensando en México, quienes profundizaron sobre temas de soberanía, política exterior, seguridad y economía.

Si bien el balance reconoce avances como el aumento del salario mínimo —que permitió que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza—, también señala que persisten rezagos graves en infraestructura, educación, salud, vivienda, cultura y cuidados .

En contraste con las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a que “vamos bien y vamos a ir mejor”, Movimiento Ciudadano advirtió que los datos son contundentes:

“No vamos bien y si seguimos con las mismas políticas y las mismas decisiones de gobierno, no habrá transformación, ni paz, ni bienestar, ni un futuro mejor” Movimiento Ciudadano



MC presenta ejes para “construir un México Nuevo”

El partido presentó un camino alternativo basado en cinco ejes centrales:

Implementar un Plan Nacional de Pacificación que fortalezca policías estatales y municipales

Impulsar la inversión pública con jornada laboral de 40 horas y acceso universal a vivienda digna

Defender a los migrantes y recuperar el liderazgo diplomático

Corregir el desmantelamiento del Poder Judicial con mecanismos transparentes

Crear un sistema nacional de cuidados

“Reconocemos avances, señalamos retrocesos, ofrecemos alternativas. Esto es lo que representa hoy Movimiento Ciudadano: una alternativa para construir un México Nuevo y un futuro mejor”.

En su oportunidad, Salomón Chertorivski cuestionó que México sea el país que menos recursos obtiene vía recaudación entre los integrantes de la OCDE, por lo que propuso una reforma fiscal

" Nuestra recaudación ni siquiera alcanza la mitad del promedio de los países de la OCDE. También sin mayores ingresos fiscales es imposible pensaron la construcción de un verdadero estado de bienestar, de salud, educación, pensiones, vivienda, cuidados, cultura. Por ello,vamos a proponerse miedo, sin tapujos, una reforma a la hacienda pública, amplia, progresiva, para que alcancemos una recaudación del 25 por ciento del PIB antes de que termine el sexenio , y del 30 por ciento del PIB para 2036″, dijo.

