Propiedades de ‘Alito’ fueron adquiridas con lavado de dinero: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las propiedades aseguradas por el gobierno de Campeche al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fueron adquiridas con recursos provenientes del lavado de dinero.

Esta semana, el gobierno de Layda Sansores expropió tres predios del líder del partido tricolor para destinar los terrenos a la construcción de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Al respecto, la mandataria federal dijo tener conocimiento que dichas propiedades habrían sido adquiridas con prácticas ilícitas.

🚨 Justifica Sheinbaum expropiación de predios en Campeche de personas vinculadas al líder del PRI, Alejandro Moreno: "Entiendo que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción". pic.twitter.com/Z4Q0bHFfyz — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) October 1, 2025

“Pues lo que entiendo es que son propiedades adquiridas un lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene…”, dijo.

En este contexto, adelantó que ya se analiza ampliar los alcances de la Ley de Extinción de Dominio, por ver que actualmente el proceso es largo.

“Es muy difícil que haya extinción de dominio. Incluso, en casos de delincuencia organizada está probado que haya… está la sanción a la persona y hacer la extinción de dominio es muy largo. Si se adquiere un predio, tiene que demostrarse evidentemente, y cualquier cosa la tiene que determinar un juez. Pero si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de algún moche o alguna otra cosa, pues que se entregue a la SEP para hacer escuelas”, declaró.

LMCT