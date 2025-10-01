Muere mexicano herido en ataque al centro ICE

Miguel Ángel García Hernández se encontraba entre las tres personas heridas de bala durante el tiroteo registrado la semana pasada en una oficina del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ubicada en Dallas, Texas, falleció, convirtiéndose en la segunda persona muerta en el ataque, informó su familia.

Los familiares del migrante mexicano, de 32 años, indicaron que falleció después de ser retirado del soporte vital, según un comunicado proporcionado a través de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), una organización de derechos civiles pro migrantes.

Stephany Gauffeny, esposa de García Hernández, señaló en el comunicado que su esposo “era un buen hombre, un padre amoroso y el proveedor de nuestra familia”.

El Dato: El ataque a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas, Texas, fue perpetrado por un francotirador el pasado 24 de septiembre.

“Acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos, y él trabajaba duro todos los días para asegurarse de que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban”, afirmó.

La Presidenta Sheinbaum Pardo ofreció el apoyo de su gobierno a la familia del migrante mexicano e informó que se está en contacto con ellos para ofrecerles apoyo tanto moral como económico y legal.

“Sí, incluso se hicieron todos los trámites para que su madre pudiera estar allá. Y se está en contacto con la familia en todos sentidos, tanto apoyo económico, moral. Y si requieren, si quieren presentar una denuncia, darles todo el apoyo”, dijo.

La muerte de Miguel Ángel representa la séptima vida perdida de un connacional en el contexto de la política antimigratoria impulsada por Donald Trump desde el primer día de su gobierno, el 20 de enero de este año.

La última ocurrió el pasado 23 de septiembre, cuando se notificó el fallecimiento de Ismael Ayala, un paisano detenido por el ICE y que se encontraba hospitalizado al sur de California. Él había sido detenido desde el 17 de agosto y fue para el 21 de septiembre cuando se le realizó una evaluación debido a un absceso para el cual se le tuvo que remitir a cirugía, pero para la madrugada del día siguiente, se le declaró inconsciente y posteriormente, informaron que había fallecido.

“Mexicanos levantan la economía de EU”

Por Yulia Bonilla

“Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los trabajadores mexicanos” respondió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al video difundido por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en donde se burló de un congresista demócrata, cuya imagen alteró para colocarle un bigote y un sombrero mexicanos.

El republicano publicó en redes sociales un video de una conferencia ofrecida días atrás por el líder demócrata Hakeem Jeffries, ante los desacuerdos en la determinación presupuestal de su gobierno.

Aunque Sheinbaum dijo que no opinaría sobre el video y la difusión de estereotipos, sí comentó que: “Esta idea que se promovió —y muchas veces desde EU y hace muchos años, no es de ahora— de esta imagen donde está un mexicano con un sombrero sentado debajo de un cactus, con una imagen como si fuéramos flojos los mexicanos. Nada más equivocado. Los mexicanos levantan la economía de México. Son tan trabajadores, son tan buenos que no solamente han levantado la economía de México, sino también la de EU. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los trabajadores mexicanos”.